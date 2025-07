Chanel Totti in estate è una dark lady: gonna maxi e guanti di pizzo per l’uscita con le amiche

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Chanel Totti ha compiuto 18 anni lo scorso maggio ma ormai già da tempo viene considerata una star dei social. Complice il cognome famoso, fin da piccola è sempre stata abituata alla notorietà e, ora che vuole diventare influencer, non può fare a meno di approfittarne. Come sta trascorrendo la sua estate post diploma? Nei giorni scorsi era volata in Puglia per seguire dal backstage Battiti Live, il festival estivo condotto dalla mamma Ilary Blasi, mentre adesso è a Roma e si gode delle "comuni" uscite con le amiche: ecco cosa ha indossato per la serata in compagnia.

Lo stile dark di Chanel Totti

Non è una novità che Chanel Totti abbia ereditato la passione per la moda da Ilary Blasi ma è stato soprattutto nelle ultime ore che ha dato l'ennesima prova di vantare uno stile esuberante e anti-convenzionale proprio come quello della mamma. Sebbene l'estate sia la stagione dei colori vitaminici, delle fantasie tropical e delle stampe floreali multicolor, la 18enne ha pensato bene di andare in controtendenza, "rompendo" le regole di stile tipiche della bella stagione. Dopo aver sfidato il caldo con degli stivali di pelle indossati al posto dei classici sandali, ora si è trasformata in una dark lady super trendy sfoggiando un look total black.

Cosa ha indossato Chanel Totti per l'uscita estiva con le amiche? Ha puntato tutto su una gonna maxi in raso nero, un modello principesco in raso brillante, l'ha abbinata a un micro crop top in tinta, mettendo in risalto il décolleté con una scollatura generosa. A fare la differenza è stato un accessorio ben preciso: i guanti di pizzo fingerless che le hanno conferito un ulteriore mood da diva. Collana choker legata al collo, capelli scuri portati extra lisci e make-up dai toni naturali: la figlia di Ilary Blasi sembra essere destinata a conquistare il mondo dei social e dello spettacolo.

Chanel Totti con i guanti fingerless