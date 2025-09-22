stile e Trend
Chanel Totti in versione dark: il look per l’autunno da imitare è nero (e coi pantaloni di pelle)

Chanel Totti ha trascorso il weekend a Milano e sui social ha documentato il look scelto per una serata glamour: ecco le foto della trasformazione in dark lady.
A cura di Valeria Paglionico
Per Chanel Totti questo è il primo autunno davvero "libero" della sua vita: oltre ad aver compiuto 18 anni lo scorso maggio, si è anche diplomata e ora si gode il "free time", in attesa di decidere cosa "farà da grande". Certo, sembra voler seguire le orme della mamma Ilary Blasi ma al momento non ha ancora comunicato ufficialmente la sua scelta. La cosa certa è che, in vista della Milano Fashion Week, ha trascorso qualche ora nel capoluogo lombardo, approfittandone per sfoggiare un look che di sicuro farà tendenza: ecco come si è mostrata.

Chanel Totti in total black per l'autunno

Nonostante sia rientrata a Roma da qualche ore, Chanel Totti ha documentato sui social il suo weekend milanese solo di recente. Non si conosce il motivo della partenza improvvisa ma la cosa evidente è che ha affrontato il viaggio con stile. Dopo che qualche mese fa aveva fatto visita alla parrucchiera di fiducia per scurirsi i capelli, adesso ha completato la trasformazione in dark lady con un look total black che non poteva passare inosservata. Lasciatasi immortalare in un rinomato bar della città, ha sfoggiato un completo nero con cui ha mixato sensualità e glamour.

Il look minimal di Chanel Totti

La figlia di Ilary Blasi per dare il via all'autunno con un tocco fashion ha abbinato un body super fasciante a effetto corsetto, un modello a maniche lunghe e a girocollo, a un paio di pantaloni di pelle. Questi ultimi sono a vita alta e leggermente oversize ma la loro particolarità sta nel fatto che sono coordinati a una cintura effetto coccodrillo, naturalmente sempre nera. Niente gioielli o dettagli shining, Chanel ha completato l'outfit dark a dei dettagli minimal, dalla manicure rosa cipria al make-up dai toni naturali. In quante prenderanno ispirazione da lei per l'autunno?


