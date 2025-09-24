Chanel Totti a Milano per la Fashion Week: con occhiali da sole e chignon è identica a mamma Ilary

Chanel Totti è volata a Milano per partecipare alla Milano Fashion Week. Nelle ultime ore non solo ha preso parte allo show di Iceberg, ha anche presenziato a un evento di gala a terrazza Martini. In quanti hanno notato il suo nuovo look che la trasforma nella “fotocopia” di mamma Ilary Blasi?

A pochi mesi dai 18 anni e dal diploma, Chanel Totti sembra avere le idee sempre più chiare sul suo futuro: vuole lavorare nelle moda. A dimostrarlo sono i recenti impegni milanesi, ultimo tra tutti quello con la Fashion Week, per la quale è partita alla volta del capoluogo lombardo nella mattinata di ieri, ovvero nel giorno di inizio delle sfilate. Ha prima partecipato allo show di Iceberg, seguendo l'evento dalle prime file del front-row, poi in serata è stata in terrazza Martini per un appuntamento targato Vogue. Cosa ha indossato per la sua prima Settimana della Moda da maggiorenne?

L'abito con la schiena nuda di Chanel Totti

Chanel Totti si sta godendo la Milano Fashion Week da grande protagonista. Non è la prima volta che vi partecipa, già lo scorso anno aveva presenziato allo show di Alberta Ferretti con un completino mannish scintillante, ma in questo 2025 ha debuttato all'evento da maggiorenne. Cosa ha indossato per l'occasione? Così come durante la recente vacanza lombarda, anche questa volta si è trasformata in una dark lady. Ha sfoggiato un tubino midi total black, un modello fasciante con maniche lunghe, collo alto e spacco laterale che ha lasciato in vista le gambe, la sua particolarità? Sulla schiena ha una maxi scollatura con i due lembi di tessuto tenuti uniti da un anello.

Chanel Totti in total black

Chanel Totti con occhiali da sole a mascherina

Per completare il tutto Chanel ha scelto un paio di stivali di pelle nera, modello camperos, e una borsetta intrecciata di Bottega Veneta, la mini Jodie bag in verde petrolio. Il beauty look arricchito da occhiali a mascherina firmati Chanel (da 440 euro) non poteva che essere curato nei minimi dettagli.

Chanel Totti con occhiali Chanel

Complici lo chignon tiratissimo e il rossetto sui toni del marrone che ha esaltato la bocca, Chanel è apparsa praticamente identica alla mamma Ilary Blasi. Insomma, a quanto pare la 18enne sembra essere destinata a conquistare il mondo della moda col suo animo fashion: continuerà a presenziare alle sfilate milanesi?