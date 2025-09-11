Il nuovo hair look di Chanel Totti: per l’autunno sceglie i capelli scurissimi e ondulati

Chanel Totti è rientrata a Roma dopo aver trascorso un'estate da sogno in giro per il mondo. Oltre ad aver compiuto 18 anni e a essersi diplomata, la seconda figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti ha trascorso gli ultimi mesi tra la Puglia, l'Indonesia, il litorale laziale e Ibiza, approfittandone per sfoggiare degli adorabili look vacanzieri fatti di maxi dress scollati, micro bikini e shorts abbinati a stivali di pelle. Ora, però, per lei è arrivato il momento di riprendere la normale routine quotidiana, da cosa è partita? Dalla visita alla parrucchiera di fiducia che le ha rinnovato il look.

Chanel Totti rinnova l'hair look dopo l'estate

In estate i capelli tendono a rovinarsi: tra continui shampoo, sudore, salsedine e cloro, diventano decisamente più secchi, apparendo spenti e sciupati. Chanel Totti sembra averlo capito bene, visto che proprio nelle ultime ore, al termine di una dura sessione di body building in palestra, ha fatto visita alla parrucchiera di fiducia, Alessia Solidani, per la precisione al salone in zona Eur. Qualche giorno fa era stata sua mamma Ilary Blasi a rinnovare il look (aveva scelto delle sfumature bionde sulle ciocche frontali), mentre ora è arrivato il turno della figlia, che ha puntato su un hairstyle dall'effetto dark.

Chanel Totti con i capelli scuri

I capelli color cioccolato di Chanel Totti

Se per anni Chanel Totti è rimasta fedele ai capelli biondissimi, ora da diversi mesi ha cambiato drasticamente stile, scurendo la chioma e tornando al suo colore naturale, il castano. Nelle ultime ore, però, ha fatto di più: ha chiesto ad Alessia Solidani una tintura scurissima, in una nuance cioccolato fondente che sembra essere quasi nera. Per quanto riguarda la piega, ha optato per delle beach waves realizzate con spazzola e phon e portate con la fila centrale. Chanel ha preferito coprire il viso con lo smarphone ma l'effetto finale della nuova acconciatura è evidente. In quante si ispireranno a lei per un back to school all'insegna del glamour?