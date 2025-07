Quanto costa l’altalena sospesa sulla giungla provata da Chanel Totti a Bali

Chanel Totti si è goduta un viaggio in Indonesia dove non ha resistito al richiamo dello “scatto instagrammabile perfetto” fatto su un’altalena sospesa in aria.

Chanel Totti

Chanel Totti è appena rientrata a Roma dopo un indimenticabile viaggio alla volta di una destinazione affascinante: è stata a Bali, in Indonesia, per un viaggio di famiglia. Era insieme a papà Francesco Totti, al fratello Cristian e alla sorella Isabel. Ovviamente presente anche la nuova compagna del calciatore Noemi Bocchi, che ha a sua volta portato i figli Tommaso e Sofia nati dal precedente matrimonio con Mario Caucci. La neo 18enne (compiuti a maggio) è molto attiva sui social, dove testimonia soprattutto la sua passione per il beauty, la moda, i viaggi. Non poteva non condividere gli scatti più belli del viaggio in Indonesia.

Chanel Totti fa un'esperienza panoramica

Sole, mare dalle acque cristalline, spiagge da sogno, buon cibo, tanto verde, panorami da sogno: Chanel Totti ha riassunto questi giorni di vacanza in Indonesia con poche e semplici parole. Su Instagram, condividendo un carosello di foto e video, ha scritto: "Bali sei speciale". La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti si è goduta al massimo questa esperienza, un viaggio entusiasmante che l'ha messa a contatto con tante bellezze e nuove esperienze. In particolare, ha avuto modo di fare qualcosa che difficilmente avrà modo di ripetere.

Chanel Totti a Bali

I fan hanno immediatamente notato una bellissima foto che ritrae la 18enne su un'altalena sospesa: in basso e tutt'intorno è possibile scorgere alberi e fitta vegetazione, un'immensa e sconfinata distesa verde. L'altalena sospesa sulla giungla offre un panorama mozzafiato, anche se forse non proprio adatto a chi teme un po' l'altezza! È un'attrazione gettonatissima tra i turisti, soprattutto quelli più social. Si tratta certamente di un momento molto "instagrammabile", data la sua particolarità e dunque anche Chanel Totti se ne è fatta affascinare, provando a sua volta il cosiddetto "scatto perfetto".

Chanel Totti sull’altalena sospesa

Dove si trova e quanto costa l'altalena sospesa

L'altalena sospesa più famosa di Bali si affaccia sulla rigogliosa giungla di Ubud nel cosiddetto Bali Swing, una sorta di parco divertimenti. In realtà ci sono diverse altalene gigantesche (alcune con letto sospeso) che offrono una vista spettacolare sulla lussureggiante foresta sottostante, tra palme e risaie. Le guide locali organizzano dei tour, che volendo possono includere anche diverse attività a contatto con la natura, come passeggiate a cavallo, safari, visita ai parchi naturali circostanti, rafting per i più sportivi e spericolati, giro in quad. Il parco offre anche la possibilità di noleggiare un abito speciale per la foto, a partire da 250.000 rupie indonesiane, come si legge sul sito ufficiale, che corrispondono a circa 13 euro. L'ingresso a persona, che consente l'utilizzo di tutte le attrazioni e 30 foto e video in formato digitale, costa circa 13 euro. Il prezzo sale a seconda dei servizi aggiuntivi a cui si accede.