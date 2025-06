video suggerito

Stivali in estate, l'accessorio preferito di Chanel Totti: quali scegliere e come abbinarli Gli stivali sono una prerogativa esclusivamente invernale? Assolutamente no e a dimostrarlo è stata Chanel Totti, che li ha eletti il suo accessorio preferito dell'estate 2025.

A cura di Valeria Paglionico

Siamo sempre stati abituati a credere che gli stivali fossero una prerogativa esclusivamente invernale o autunnale ma la verità è ben diversa: sono sempre di più i brand e le Maison che li propongono in versioni più leggere, così da poter completare i look freschi con un tocco rock&glam. A saperlo bene è Chanel Totti, che a quanto pare ha eletto gli stivali il suo accessorio preferito della bella stagione. Quali sono i modelli da scegliere quando le temperature diventano roventi e come fare per abbinarli nel modo giusto? Ecco tutto ciò che bisogna sapere sulla questione.

Tutti gli stivali estivi di Chanel Totti

Chanel Totti ha compiuto 18 anni da poco più di un mese e sembra essere destinata a seguire le orme della mamma in fatto di notorietà. Sui social, ad esempio, documenta sempre i look trendy scelti per i diversi eventi a cui partecipa e in ogni caso riesce a lanciare mode e tendenze. L'ultima arrivata? Gli stivali estivi, di cui sembra non poter fare proprio a meno. Ne ha moltissime variante, dai classici anfibi ai cuissardes, fino ad arrivare alle varianti metalliche col tacco a spillo, da quelli silver sfoggiati a Battiti Live a quelli "rubati" dall'armadio della mamma. Gli stivali sono l'accessorio dell'estate preferito di Chanel e il motivo è molto semplice: in tutte le occasioni riescono a rendere l'outfit grintoso, rock e cool.

Chanel Totti con gli stivali metallici

Quali stivali indossare in estate

Quali sono gli stivali più trendy dell'estate? È fondamentale evitare i modelli imbottiti, anti-pioggia o total leather, che non sono l'ideale per combattere il caldo. È preferibile, invece, puntare sui boots in camoscio, traforati o in pelle leggera, così da non ritrovarsi con i piedi completamente sudati. Via libera, invece, ai modelli, dai classici tronchetti agli anfibi, fino ad arrivare ai camperos e ai cuissardes (preferibilmente tutti in tinte chiare e originali). A questo punto resta da chiedersi: come abbinarli? L'ideale è lasciarli in bella vista con gonne e shorts ma in alternativa si possono portare anche con pantaloni di lino o con jeans leggeri e in denim chiaro. A questo punto, dunque, non resta che scegliere il proprio modello preferito, così da essere "sempre sul pezzo" in fatto di tendenze.

Chanel Totti con gli stivali estivi