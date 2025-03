Sarah Toscano per la prima volta alle sfilate di Parigi con gli stivali-calza

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Tutti gli occhi sono puntati su Parigi, dove sono in corso le sfilate della Settimana della Moda dedicate alle collezioni Autunno/Inverno 2025-26. Sono volati in Francia: Ghali, Valentina Ferragni, Veronica Ferraro, Annalisa. Presente, per la prima volta dopo un anno, anche Chiara Ferragni. Nel front row dello show di Off-White insieme a Rose Villain c'era anche Sarah Toscano.

Sarah Toscano da Sanremo a Milano e poi Parigi

La cantante ha debuttato al Festival di Sanremo col brano Amarcord, conquistando il 17esimo posto della classifica. Ora per lei ci sono due appuntamenti importanti in programma: i due concerti di Milano e Roma. Nel frattempo, però, ha fatto capolino nel mondo della moda godendosi due eventi molto importanti: la Settimana della Moda milanese e la Fashion Week parigina. Nel capoluogo lombardo ha preso parte allo show di Sportmax, poi è volata a Parigi per la sfilata di Off-White.

Sarah Toscano in Off-White

Il look di Sarah Toscano alla sfilata

Look sportivo oversize per Sarah Toscano, che ha messo da parte gli abitini portati sul palco dell'Ariston. Per la sfilata ha indossato una maxi T-shirt con logo (si vende online a circa 425 euro) abbinata a un paio di shorts coordinati. Inconfondibile la borsa a spalla asimmetrica, la Jitney Quote che sul sito ufficiale costa 795 euro: presenta una placca con logo a freccia e una citazione a contrasto, bianco su nero. Il pezzo forte dell'outfit sono però gli stivali-calza, rosa e col tacco. Questo modello decisamente originale è il preferito delle celebrities.

Sarah Toscano in Off-White

Tutti pazzi per gli stivali-calza

Queste calzature sono diventate in breve tempo iconiche e proposte da diversi brand. L'anno scorso sono stati i grandi protagonisti del Sanremo di Annalisa, firmati Dolce&Gabbana: li ha indossati per tutte le serate della kermesse abbinati ai suoi seducenti look total black. Balenciaga ha proposto addirittura la versione pantaboots, ossia pantaloni con stivali incorporati: fuori dagli schemi e dunque perfetti per diventare virali. Ne è una fan Kim Kardashian, che li ha portati anche al Met Gala 2021. Ha seguito la tendenza anche Diletta Leotta, che a bordo campo ha sfoggiato i suoi stivali-collant da 1000 euro firmati The Attico.

Come lei anche Cecilia Rodriguez, ma in una versione più sexy e audace: con calza a rete, di Le Silla. Da icona di stile non poteva mancare all'appello Elodie, coi suoi originali cuissard simili a collant autoreggenti nati dalla collaborazione tra Jimmy Choo e Mugler, decorati con l'iconica stampa a spirale nera e nude della seconda Maison. Esiste anche la versione sock boots, ossia stivaletti-calzino che si infilano e che arrivano a metà polpaccio.