Diletta Leotta in campo con gli stivali altissimi (che sembrano collant): costano più di 1000 euro Da New York ai campi di calcio di serie A, Diletta Leotta sceglie sempre il rosso vermiglio. Per il match tra Inter e Juventus a San Siro abbina a un tailleur total red un paio di stivali second skin. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Diletta Leotta

Dopo un viaggio a New York, Diletta Leotta è tornata in Italia: domenica 27 ottobre, infatti, era a San Siro per condurre il live di DAZN a San Siro in occasione di Inter-Juventus. Leotta ha approfittato di qualche giorno di pausa dal lavoro per volare negli Stati Uniti insieme al marito Loris Karius: tra stivali scultura e borse a cuore tempestate di cristalli, non sono mancati i look glamour che Diletta Leotta ha sfoggiato in vacanza. Tornata agli impegni del campionato di calcio di Serie A, gli outfit di tendenza non sono mancati, completati da accessori sempre impeccabili.

Il look total red di Diletta Leotta

Come l'ultimo look sfoggiato a New York, anche sui campi di calcio Diletta Leotta punta tutto sul rosso. Per il big match della domenica, quello tra Inter e Juventus, la conduttrice ha sfoggiato un look total red. Il tailleur, firmato The Attico, è composto da una giacca rosso vermiglio cropped con zip centrale, realizzata in crêpe, e da una minigonna in crêpe cut-out con cintura nera abbinata. Il blazer cropped e la gonna sono venduti rispettivamente a 1.150 e a 750 euro.

Diletta Leotta in The Attico

A rendere il look ancora più glamour, però, sono gli stivali scelti da Diletta Leotta. Si tratta di un paio di calzature trompe-l'œil: gli stivali, infatti, sembrano delle semplici décolléte nere indossate con un paio di collant neri velati, ma in realtà sono stivali altri cuissard che arrivano fino alla gonna, detti anche second skin. Il modello Cheopissima di The Attico, realizzato in seta con effetto aderente, ha un décolléte con tacco alto 10 cm.

Diletta Leotta con gli stivali Cheopissima

Gli stivali Cheopissima del brand fondato da Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini sono stati realizzati per la collezione Autunno/Inverno 2024-25 del brand e costano 1690 euro. Un accessorio glamour che è molto più di una semplice scarpa.

Gli stivali firmati The Attico