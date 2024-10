video suggerito

Diletta Leotta a New York: look total red con borsa a cuore tempestata di cristalli da 800 euro Diletta Leotta è volata a New York insieme al marito Loris Karius: per una cena nella Grande Mela, la conduttrice ha sfoggiato un vestito rosso fuoco abbinato a una borsa forma di cuore tempestata di pietre preziose.

A cura di Arianna Colzi

Diletta Leotta è volata a New York per una mini vacanza con il marito Loris Karius e alcuni amici. Nelle ultime settimane, oltre che sui campi da calcio della Serie A, la conduttrice è stata impegnata nelle registrazioni de La Talpa, programma che condurrà prossimamente su Mediaset. Questi impegni lavorativi l'hanno tenuta lontano dalla famiglia, motivo per cui ha scelto di fare questa piccola fuga newyorkese tra una giornata e l'altra del campionato di calcio. Tra shopping super lusso nei negozi della Grande Mela e cene in giro per la città, Leotta ha sfoggiato sempre look impeccabile, come quello total red scelto per una cena elegante.

L'outfit rosso vermiglio di Diletta Leotta

Per una serata speciale a New York, Diletta Leotta ha scelto un look da vera diva. Abito fasciante senza spalline che mette in risalto la sua silhouette tonica e décolléte trasparente completano questo look total red perfetto per la stagione invernale.

Chi ha firmato la borsa a cuore di Diletta Leotta

I fan, però, non hanno potuto non notare la borsa a mano super originale. Si tratta di una borsa a cuore tempestata di cristalli: una metà del cuore è rossa, in satin, mentre l'altra rimane vuota per poterla portare anche a spalla. Un accessorio non sono glamour ma anche versatile, che ben si sposa con i toni vermiglio del look di Diletta Leotta. Si tratta della Ruby Love Clutch firmata L'Alingi, brand di accessori fondato da Alia Zaki Ali nel 2017: il core di questo marchio è la produzione di accessori, soprattutto borse, prodotte a mano in Libano e a Londra.

La borsa, tempestata di pietre che rivestono il perimetro a forma di cuore del modello, è composta da cristalli e dettaglia in argento. Sul sito del brand costa 830 euro.

