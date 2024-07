video suggerito

Diletta Leotta torna a lavoro dopo il matrimonio: il dettaglio bianco "rubato" dal look da sposa Diletta Leotta è tornata a lavoro dopo il matrimonio e il viaggio di nozze ma non ha abbandonato lo stile da "sposina": ecco cosa ha indossato per la presentazione della nuova stagione Dazn.

A cura di Valeria Paglionico

Diletta Leotta sta vivendo un momento particolarmente felice della sua vita: oltre ad aver sposato Loris Karius qualche settimana fa, dando vita a uno dei matrimoni Vip più spettacolari di tutti i tempi, ha raggiunto anche diverse soddisfazioni professionali. Certo, nelle ultime settimane si è goduta il relax post-nozze con una breve luna di miele a Ibiza, ma ora ha ripreso a lavorare a pieno ritmo. Dopo aver annunciato che sarà al timone di una nuova ed esclusiva edizione de La Talpa su Canale 5, ha partecipato anche alla presentazione della nuova stagione Dazn, della quale sarà grande protagonista seguendo le partite di Serie A. Il dettaglio che non è passato inosservato? Sta continuando a vestirsi in stile bridal.

Il look "back to work" di Diletta Leotta

Ieri sera a Milano si è tenuto l'evento di presentazione della nuova stagione Dazn e Diletta Leotta non ha esitato a parteciparvi, visto che anche il prossimo anno volerà negli stadi italiani per seguire le partite di Serie A più attese. Per l'occasione ha lasciato da parte i lunghi abiti da sera principeschi e bon-ton, ha preferito puntare tutto su qualcosa di casual ma senza rinunciare a un tocco glamour.

Diletta Leotta col bustier steccato

Complice il fatto che è una neo-sposa, ha continuato a seguire il trend bridal del total white. Ha abbinato un paio di jeans over e a vita bassa e dal lavaggio chiaro a un bustier steccato e a punta sulla pancia, un modello in bianco con le spalline sottili e la scollatura tonda da vera e propria sposina.

Il look back to work di Diletta Leotta

Chi ha firmato la borsa di cristalli di Diletta Leotta

Nel look "back to work" di Diletta Leotta non sono mancati i tacchi a spillo, per la precisione un paio di sandali candidi, anche se a fare la differenza è stata la mini bag scintillante che ha reso il completo casual decisamente più sofisticato. Si tratta di un modello rigido dalla forma circolare firmato L'Alingi: è in resina iridescente bianca ed è decorato all-over con dei cristalli multicolor. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduta a 1.205 euro ma sugli e-commerce di moda low-cost viene proposta anche in versioni decisamente più economiche.

Borsa L'Alingi