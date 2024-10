video suggerito

Diletta Leotta a San Siro con giacca di pelle e stivali trasparenti: il look rock vale 4mila euro Diletta Leotta ha seguito la partita Milan-Napoli andata in scena ieri sera a San Siro. Chi ha firmato e quanto costa il look dark e rock che ha sfoggiato? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Il 2024 sembra essere proprio l'anno di Diletta Leotta e non solo perché l'ha resa protagonista di uno spettacolare matrimonio con Loris Karius la scorsa estate, la conduttrice è anche impegnatissima dal punto di vista professionale. Prossimamente sarà su Canale 5 al timone della nuova edizione de La Talpa e nel frattempo continua a portare avanti la sua esperienza con Dazn, con cui segue regolarmente le partite della serie A. Ieri, in occasione dell'atteso anticipo che ha visto sfidarsi Milan e Napoli, ha lavorato anche in una serata infrasettimanale, approfittando dell'evento a San Siro per sfoggiare un look che di sicuro farà tendenza nelle prossime settimane dell'autunno: ecco chi lo ha firmato e i prezzi dei differenti capi.

Diletta Leotta usa la giacca di pelle come mini dress

Al motto di "Workin’ Day and Night", Diletta Leotta si è servita dei social per rivelare l'outfit scelto per la serata a San Siro con Dazn. Seguità dallo stylist Nicolò Grossi, ha puntato tutto sullo stile dark ma senza rinunciare alla sensualità che da sempre la contraddistingue.

Diletta Leotta in Magda Butrym

Il capo chiave del look è la giacca di pelle dall'animo rock che ha trasformato in mini dress (l'ha infatti indossata con sotto solo un paio di collant velati). Si tratta di un modello firmato Magda Butrym dalla silhouette oversize ma avvitato all'altezza dei fianchi grazie a una cintura elastica stretta, il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand il soprabito viene venduto a 3.060 euro.

Giacca Magda Butrym

Chi ha firmato gli stivali trasparenti di Diletta Leotta

Diletta Leotta ha poi dimostrato ancora una volta di avere un'innata passione per gli stivali super originali: dopo il modello scultura dalla silhouette "esagerata" e quelli che sembrano essere dei collant, questa volta ha scelto una variante dal singolare effetto vedo non vedo.

Il look da stadio di Diletta Leotta

I Baby Love boots di Francesca Bellavita sono trasparenti, realizzati in un tessuto a rete che lascia intravedere il piede, hanno il tacco a spillo che si allarga leggermente sulla punta e un plateau più largo della suola.

Stivali Francesca Bellavita

Anche in questo caso il prezzo non è propriamente "pop": sul sito del brand gli stivali vengono venduti a 890 euro. Capelli sciolti e ondulati a effetto bagnato, manicure dark coordinata al look e collana di cristalli di Aurea Selection: la svolta di stile rock di Diletta Leotta è all'insegna del glamour.