Il look di fine anno di Diletta Leotta è no-pants: chiude il 2024 con body sgambato e borsa griffata

A cura di Valeria Paglionico

Il 2024 è stato un anno davvero speciale per Diletta Leotta: lo scorso giugno ha coronato il suo sogno d'amore sposando Loris Karius. A quasi un anno dalla nascita della piccola Aria, i due si sono giurati amore eterno a Vulcano, diventando protagonisti di uno spettacolare matrimonio in un resort di lusso riservato interamente agli invitati. Col Capodanno che si avvicina, dunque, la conduttrice non ha potuto fare a meno di salutare il modo speciale l'anno che tutti stiamo per lasciarci alle spalle. Quale migliore occasione del post-partita per sfoggiare l'ultimo e sensualissimo look dell'anno?

L'ultimo look del 2024 di Diletta Leotta

Diletta Leotta ieri sera ha seguito l'ultima partita di serie A dell'anno: con Dazn ha commentato il match tra Juventus e Fiorentina che si è tenuto all'Allianz Stadium. Se sul campo è apparsa meravigliosa e chic con un completo di lana tempestato di perle, è stato nel post-partita che ha dato il meglio di lei in fatto di sensualità.

Il look no-pants di Diletta Leotta

Al motto di "Bye bye 2024", si è lasciata immortalare sui social in total black con un look no-pants. Per lei niente minigonna o shorts, ha indossato semplicemente un body nero con un paio di collant velati che hanno messo in evidenza le gambe. Per completare il tutto ha scelto un bomber in tinta dalla silhouette oversize e un paio di stivali di vernice col vertiginoso tacco a spillo.

Diletta Leotta con borsa Bottega Veneta

Quanto costa la maxi pochette di Diletta Leotta

A fare la differenza nel look no-pants di fine anno di Diletta Leotta è stata la borsa. Da sempre appassionata di griffe, anche questa volta non ha potuto fare a meno di un tocco di lusso: ha infatti sfoggiato una maxi pochette in pelle nera di Bottega Veneta.

Lauren 180 maxi di Bottega Veneta

Per essere precisi si tratta della Lauren 1980, la classica clutch in pelle imbottita con motivo Intrecciato della Maison, ma declinata in una versione davvero oversize. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduta a 6.500 euro. Capelli sciolti e ondulati, make-up dai toni naturali e gambe in primo piano: Diletta Leotta ha salutato il 2024 con l'innata sensualità che da sempre la contraddistingue.