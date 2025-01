Diletta Leotta al derby di Torino: combatte il freddo col cappotto da oltre 5mila euro

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è andata in scena una delle partite di Serie A più attese della settimana: il derby della Mole che ha visto scontrarsi Torino e Juventus. A seguire il match per Dazn non poteva che essere Diletta Leotta, tornata a lavorare a pieno ritmo dopo la vacanza di inizio anno organizzata con l'amica Elodie. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile? Sebbene il freddo piemontese l'abbia costretta a coprirsi, è riuscita lo stesso a essere super glamour: ecco chi ha firmato e quanto costa il maxi cappotto con cui ha combattuto le temperature gelide.

Chi ha firmato il maxi cappotto di Diletta Leotta

Diletta Leotta non ha mai nascosto la sua passione per le griffe e per il lusso ma è stato nelle ultime ore che è riuscita davvero a dare il meglio di lei. Seguita dal fidato stylist Nicolò Grossi, per affrontare il freddo torinese durante il derby si è affidata a Magda Butrym, sfoggiando uno dei capi must della collezione Autunno/Inverno 2024-25: un maxi cappotto in lana e alpaca.

Diletta Leotta in Magda Butrym

Il caldo soprabito dalla vestibilità oversize è beige in tessuto rigato, è lungo fino alle caviglie ed è contraddistinto da scollo alto e spalline imbottite. A segnare la silhouette non poteva mancare una cintura coordinata. Qual è il prezzo del capo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 5.645 euro.

Cappotto Magda Butrym

Diletta Leotta con la borsa di lusso in camerino

Se in campo Diletta Leotta ha completato il look con degli ulteriori accessori anti-freddo, ovvero un maglione a collo alto in tinta e un paio di stivali di pelle col tacco a spillo, prima di recarsi allo stadio ha posato per qualche scatto social in una versione iper sensuale.

Diletta Leotta con la Kelly bag di Hermès

Niente scarpe e collant, ha posato a piedi nudi con le gambe in vista e con la scollatura in evidenza. A fare la differenza è stata però la borsa che ha portato con lei (e che ha lasciato sempre in primo piano in tutti gli scatti): una Kelly bag di Hermès in pelle color fango. Anche in questo caso si tratta di un accessorio di lusso, è infatti possibile trovare la borsa sugli e-commerce di moda vintage a circa 21.000 euro.