Diletta Leotta il look per Napoli-Milan: quanto costa l'abito corto in pelle Diletta Leotta è stata la protagonista del pre partita di Napoli-Milan allo stadio Maradona: per l'occasione ha trasformato un giubbotto di pelle in un vestito corto.

A cura di Arianna Colzi

Diletta Leotta

Diletta Leotta è stata una dei protagonisti del pre e post partita di Napoli-Milan, il posticipo della domenica che si è giocato allo stadio Maradona di Napoli. Lo scorso weekend aveva raccontato la sua preparazione in vista di Atalanta-Inter tra foto con la figlia Aria e fit check dei look. Con l'avvicinarsi delle temperature più calde, Diletta Leotta ha puntato per un look primaverile super grintoso.

Chi ha firmato il vestito di Diletta Leotta per Napoli-Milan

Diletta Leotta ha trasformato una giacca in pelle oversize in un abito corto, a dimostrazione di quanto lo styling, in questo caso curato da Nicolò Grossi, possa dare un tocco in più a un look. La conduttrice ha indossato una Field jacket in pelle firmata Diesel: il capo fa parte della collezione Primavera/Estate 2025 disegnata dal Direttore Creativo di Glenn Martens.

Diletta Leotta in Diesel

La giacca da donna in pelle color grigio polvere ha subìto trattamento cerato per avere un aspetto lucido. Il capo presenta quattro grandi tasche e una coulisse per stingere la silhouette in vita. Infatti se sul sito del brand la modella indossa la giacca con effetto oversize loose, Diletta Leotta la indossa come un vestito aderente. La zip con logo Oval D dà vita a uno scollo V profondo. L'abito viene venduto sul sito del brand a 995 euro. Come per la partita tra Juventus e Atalanta, la conduttrice ha sfoggiato gioielli preziosissimi, come le collane della collezione HardWear di Tiffany&Co. A completare il look, un paio di stivali neri effetto vernice al ginocchio.