Diletta Leotta domenica con la figlia Aria prima di andare a lavoro (e il look a bordo campo)

A cura di Arianna Colzi

Diletta Leotta

Per Diletta Leotta è stata un'altra domenica sui campi di Serie A. La conduttrice di DAZN è stata la protagonista del pre e del post partita di Atalanta-Inter, il big match del campionato di calcio di domenica 16 marzo. Come ogni weekend, la conduttrice segue le principali partite della Serie A: lo scorso weekend ha seguito il match tra Atalanta e Juventus, mentre poche settimane fa aveva sfoggiato un look costosissimo in occasione di Napoli-Inter. Questa domenica, Leotta è partita per Bergamo dopo qualche giorno in Germania passato insieme al marito Loris Karius, che attualmente gioca allo Shalke 04. Prima del match, però, le attenzioni sono state tutte per Aria, sua figlia.

Diletta Leotta domenica con la figlia Aria

"When Mami goes to work", ha scritto Diletta Leotta condividendo una foto con la figlia Aria sui social. La conduttrice ha pubblicato un selfie con la figlia Aria in braccio. La piccola, nata il 16 agosto 2023, stesso giorno della madre, abbraccia la mamma mentre indossa un completino rosa formato da pantaloni a righe bianche e rosa e da una felpa a pois color malva. Un momento dolce prima che la conduttrice parta per Bergamo dove si è tenuto il match di domenica sera.

Diletta Leotta con la figlia Aria

Per il match della domenica ha sfoggiato un completo grigio in lana firmato Leo Season, stesso brand che aveva firmato il completo indossato domenica scorsa. Il completo, composto da blazer oversize e culotte è abbinato a un paio di stivali in pelle nera slouchy firmato Alevì Milano. Completa il look un top accollto nero con effetto trasparente.

Diletta Leotta in Leo Season

I gioielli che illumino il dolcevita nero sono firmati Tiffany&Co.: una collana è il modello Small Pendant in oro giallo, della collezione uomo, venduto sul sito della Maison a 2700 euro. A questa si aggiunge una collana della Collezione HardWear by Tiffany a maglie medie in oro bianco con diamanti. Questo gioiello che illumina il look costa 39mila euro sul sito del brand di Alta gioielleria.

Diletta Leotta con i gioielli Tiffany&Co.