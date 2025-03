video suggerito

Il look nude di Diletta Leotta: quanto costano i gioielli indossati per Juventus-Atalanta Diletta Leotta era a bordo campo durante il pre e il post partita di DAZN per il big match tra Juventus e Atalanta: la conduttrice ha scelto un completo sui toni del nude e una parure di gioielli costosissima. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Diletta Leotta

Diletta Leotta è stata tra i protagonisti del pre e del post partita di Juventus-Atalanta, il big match della domenica del campionato di Serie A. La pioggia che cadeva incessantemente sullo Juventus Stadium non ha fermato la conduttrice di DAZN, che ha scelto di indossare un look primaverile. Nei giorni scorsi Leotta è volata in Germania per trascorrere qualche giorno con il marito Loris Karius, che attualmente gioca con una squadra tedesca. Tornata a Milano, poi, ha passato un sabato sera con l'amica Elodie, tra selfie e outfit comfy. Per il big match della domenica sera, invece, ha optato per un look sui toni dell'avorio impreziosito da una serie di gioielli preziosi.

Il look di Diletta Leotta per Juventus-Atalanta

Diletta Leotta ha scelto un total look sulla palette nude per il big match di serie A tra Juventus-Atalanta. Il look è composto da un blazer oversize firmato Leo Season, un brand polacco, che firma anche il body color nude e una minigonna coordinata che viene venduta a circa 400 euro sul sito del brand. Gli stivali in camoscio color caffé, invece, sono firmati Alevì Milano.

Diletta Leotta con un completo firmato Leo Season

A curare il look è lo stylist Nicolò Grossi che ha scelto, insieme alla conduttrice, di abbinare al completo una parure di gioielli davvero significativa. Si tratta di una collana e un paio di orecchini firmati Tiffany&Co. delle Collezione Hardwear, la stessa che Leotta aveva indossato a Napoli domenica scorsa. Gli orecchini a maglie in oro giallo fanno parte della Collezione HardWear by Tiffany e vengono venduti in tre misure: medie, grandi ed extra large. Leotta indossa il modello grande in oro giallo 18 carati ispirati a un iconico bracciale del 1962 realizzato dalla Maison. Gli orecchini vengono venduti a 4800 euro sul sito del brand.

Diletta Leotta con gli orecchi firmati Tiffany&Co.

Della stessa collezione, Diletta Leotta sfoggia la collana a maglie con gradazione in oro giallo: un gioiello che si abbina perfettamente alla palette del look. Viene venduta a 21mila euro sul sito della Maison.

I gioielli di Diletta Leotta firmati Tiffany&Co.