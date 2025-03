video suggerito

Diletta Leotta vola con la figlia Aria da Loris Karius: quanto costa una notte nell’hotel in Germania Diletta Leotta sta trascorrendo qualche giorno in Germania, dove attualmente gioca il marito Loris Karius. La conduttrice è partita insieme alla figlia, Aria, e ha scelto di soggiornare in uno degli hotel più prestigiosi del Paese. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Diletta Leotta e la figlia Aria

Diletta Leotta è partita per la Germania dove vive il marito Loris Karius, portiere dello Shalke 04, squadra tedesca di Gelsenkirchen. La conduttrice ha trascorso qualche giorno alle Maldive e, dopo aver trascorso il weekend a Napoli per seguire la partita tra la squadra di casa e l'Inter, ha fatto tappa a Milano per poi ripartire per la Germania. Leotta, nei momenti liberi dagli impegni lavorativi, trascorre sempre qualche giornata in famiglia con Karius e la loro bambina, Aria. Per questi giorni in famiglia in Germania, la conduttrice di DAZN ha soggiornato in un hotel super lusso.

Diletta Leotta in Germania da Loris Karius

Diletta Leotta ha scelto di soggiornare nello splendido Breidenbacher Hof, un hotel storico nel centro di Düsseldorf. Costruito quasi duecento anni fa, questo hotel a cinque stelle ha ospitato diplomatici, zar russi, politici tanti altri esponenti della nobiltà di quell'epoca. Fondato da Wilhelm Breidenbach, l'hote lungo il viale Königsallee è stato per secoli l'indirizzo più esclusivo della città.

Una delle stanze dell'hotel | Foto breidenbacherhof.com

L'hotel venne distrutto a causa dei bombardamenti della Seconda guerra mondiale: è stato ricostruito e poi riaperto nel 1951 per poi essere demolito nel 2005 poiché l'edificio presentava evidenti problemi strutturali. La lounge che vediamo oggi nell'albergo, riaperto nel 2008 nella sua versione attuale, è un omaggio all'antico palazzo, così come la brasserie e il bar in marmo. Oggi l'hotel presenta una piscina coperta, una spa, due saune, e diversi tipi di camere.

Una delle stanze del Breidenbacher Hof | Foto Breidenbacher Hof

Quanto costa soggiornare al Breidenbacher Hof

Dalla Superior Room alla Royal Suite, l'hotel a cinque stelle presenta diverse tipologie di camere, tutte dotate di qualsiasi comfort e di elementi di design, come i bagni in marmo italiano. La Superior King Room, con colazione inclusa, costa 523 euro a notte. La grande Grand Deluxe Room, una camera per quattro persona, costa 683 euro a notte. Per quanto riguarda le Suite, dei veri e propri appartamenti, vanno dai mille euro a notte per la Duchy Suite fino alla Presidential Suite, che dispone di cinque posti letto, che costa 9mila euro a notte.

Diletta Leotta in una delle stanze del Breidenbacher Hof