video suggerito

Il look di Diletta Leotta per Napoli-Inter: completo effetto denim e collana da oltre 50mila euro Diletta Leotta era a bordo campo per seguire il match tra Inter e Napoli allo stadio Maradona. La conduttrice DAZN ha scelto di indossare un completo effetto denim oversize con body sgambato e gioielli costosissimi. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Diletta Leotta

Come per ogni big match di Serie A, Diletta Leotta è stata la protagonista di Napoli-Inter che si è tenuta sabato allo stadio Diego Armando Maradona. Dopo una breve vacanza alle Maldive in uno splendido resort di lusso, Leotta è tornata a casa a Milano, facendo tappa però anche in Germania dove vive e lavora il marito Loris Karius. Per il big match scudetto al Maradona di Napoli, Diletta Leotta sfoggia un look total denim con body sgambato bianco. Un outfit casual illuminato da una parure di gioielli da star.

Il look di Diletta Leotta per Napoli-Inter

Il look scelto dalla conduttrice di DAZN è super glamour, all'altezza di un appuntamento così importante. L'outfit, curato con lo stylist Nicolò Grossi, è firmato Alexandre Vauthier, brand che Diletta Leotta indossa molto spesso.

Diletta Leotta in Alexandre Vauthier

Lo scorso gennaio Leotta era partita per Parigi per assistere alla sfilata Haute Couture del brand francese, dimostrando il legame speciale che ha stretto con il brand. Anche poche settimane fa aveva indossato un completo verde bottiglia in pelle per il big match tra Inter e Fiorentina.

Diletta Leotta

Diletta Leotta ha scelto di indossare un completo effetto denim perché in realtà sia la giacca che il pantalone sono realizzati con una serie di paillettes che giocano con le sfumature del bianco e del blu, a riprendere i coloni del denim.

Diletta Leotta al Maradona

Gli accessori di lusso di Diletta Leotta a Napoli

Completano il look un paio di stivali neri a punta firmati Aleví Milano e una parure di gioielli preziosa. I gioielli, sia la collana che gli anelli, sono firmati Tiffany&Co. di cui la conduttrice di DAZN ha scelto di indossare una con maglie in oro giallo con pavé di diamanti. Questo gioiello fa parte della Collezione HardWear by Tiffany, molto amata dalle star: basti pensare che la collana di Tony Effe tanto dibattuta a Sanremo fa parte di questa collezione. La collana di Diletta Leotta è in oro giallo 18 carati con pavé di diamanti e viene venduta 51mila euro sul sito del brand.

Diletta Leotta con la collana della Collezione HardWear by Tiffany