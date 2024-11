video suggerito

Diletta Leotta con completo in velluto sui toni del marrone: il look a San Siro vale 4mila euro Diletta Leotta è scesa di nuovo in campo per condurre il pre partita di Inter-Napoli a San Siro. Per il big match la conduttrice de La Talpa ha indossato un completo color marrone abbinato a un body aderente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Diletta Leotta

A 24 ore dal derby di Torino, Diletta Leotta torna a condurre sui campi di calcio di Serie A in occasione della partita tra Inter e Napoli. Per Leotta è stata una settimana ricca di appuntamenti televisivi: lunedì scorso è stata ospite al Grande Fratello per presentare la nuova edizione de La Talpa, che ha debuttato martedì. Sempre in settimana la conduttrice ha ricevuto il celebre tapiro da Striscia la Notizia, proprio in occasione dell'avvio della nuova avventura a Mediaset. Dopo un look super costoso sfoggiato a Torino, Leotta torna a bordo campo per condurre il pre partita con un outfit autunnale davvero glamour.

Il look di Diletta Leotta per Inter-Napoli

Per il match della domenica sera a San Siro, Diletta Leotta sceglie uno dei look di tendenza di questa stagione Autunno/Inverno 2024-25, il marrone. Come altre celebrities, inclusa Jennifer Lopez, anche Leotta punta su un completo monocolore sulle varie sfumature del caffè. Il tailleur firmato Alex Perry è realizzato interamente in velluto: il blazer modello Barlow oversized presenta un bottone al centro e due tasche laterali ed è abbinato a un paio di pantaloni a vita alta con fondo ampio. Il modello Rowe, anche questo in velluto, vengono venduti a 1500 euro che si sommano ai 2200 euro della giacca, per un totale di 3700 euro.

Diletta Leotta in Alex Perry

Il completo marrone si indossa con un body color caffè firmato Intimissimi a collo alto. Si tratta di un semplice body in modal e cashmere perfetto per ultimare i look invernali, sia in abbinamento ai completi, sia sotto i maglioni. Essendo molto aderente, crea un effetto quasi trasparente che cambia il volto del look. L'outfit è completato da un paio di orecchini a cerchio d'oro, mentre i capelli sono acconciati all'indietro con effetto wet: un hairstyling semplice così come il make up realizzato da un filo di mascara e una tinta nude.

Il look di Diletta Leotta