video suggerito

Diletta Leotta, vestito nude per la prima puntata de La Talpa: chi ha firmato l’abito della conduttrice E’ iniziata l’edizione 2024 de La Talpa, al timone del reality game Diletta Leotta che per la prima puntata sceglie un look essenziale, con lungo tubino aderente color nude e gioielli preziosi. Ecco tutti i dettagli dell’outfit della conduttrice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

56 CONDIVISIONI condividi chiudi

Diletta Leotta a La Talpa

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su La Talpa ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

E' iniziata martedì 6 novembre la nuova edizione de La Talpa, storico reality game di Mediaset portato al successo nella prima metà degli anni 2000 dall'allora conduttrice Paola Perego. La recente edizione vede al timone Diletta Leotta, giornalista sportiva che abbandona il campo da calcio per condurre lo show televisivo del cui cast fanno parte personaggi come la star del primo Grande Fratello Marina La Rosa, Andreas Muller e Veronica Peparini, Alessandro Egger, l'ex bambino della Kinder, Gilles Rocca ed Elisa Di Francisca.

Diletta Leotta nella prima puntata de La Talpa

Il look di Diletta Leotta per la prima puntata de La Talpa

L'avevamo lasciata a bordo campo con un completo rosso fuoco, abbinato a stivali collant trasparenti, è apparsa poi al GF Vip di Signorini con micro top e reggiseno in vista per promuovere il lancio del suo nuovo programma, mentre quando le è stato consegnato il Tapiro d'oro da Striscia la notizia indossava una preziosa camicia in pelle intrecciata da 7mila euro. Ora la ritroviamo sul set della prima puntata de La Talpa con un sinuoso abito da sera dal colore tenue e chiaro, un nude che va nel cipria e rende il look semplice e glamour allo stesso tempo.

L'abito di Diletta Leotta per la prima puntata de La Talpa

Chi ha firmato l'outfit di Diletta Leotta

Il tubino dalla nuance chiara è firmato Self Portrait e sul sito del marchio è in vendita a 475 euro. Il lungo modello da sera, con collo alto e maniche lunghe, è realizzato in viscosa stretch color cipria e ha una linea aderente a sirena, che si allarga leggermente alla base della gonna. L'abito dal basic mood è impreziosito solo con spalline strutturate e appuntite.

Il look di Diletta Leotta

Gioielli con diamanti per illuminare il look

Per illuminare l'outfit Diletta Leotta indossa una serie di anelli in oro bianco e diamanti di Damiani, si tratta di una serie di fedine e anelli intrecciati che creano un effetto layering sulla mano destra, abbinato a una manicure con unghie lunghe e appuntite color nude che richiamano la tonalità del vestito da sera indossato.

Diletta Leotta nella prima puntata de La Talpa

Forme maxi e linee bold caratterizzano poi i grossi orecchini pendenti color silver, l'accessorio più vistoso e originale del minimal outfit scelto per la prima puntata, look completato con un paio di scarpe griffate Casadei. A firmare lo styling di Diletta Leotta per La Talpa è stato Nicolò Grossi, che da diverso tempo segue lo stile della giornalista sportiva e conduttrice tv, sia per creare gli outfit da palco che quelli per occasioni private, come il matrimonio con Loris Karius.