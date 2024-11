video suggerito

Diletta Leotta, look da 10 mila euro prima del debutto a La Talpa Look griffato per Diletta Leotta durante la consegna del Tapiro d’oro da parte di Valerio Staffelli: è il decimo della sua carriera televisiva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Diletta Leotta e Valerio Staffelli

È tutto pronto per La Talpa. Il programma era assente dai palinsesti televisivi da molto tempo: la terza e ultima edizione risale al 2008, con la conduzione di Paola Perego. Quest'anno, il reality fa il suo ritorno in tv con un cambio al timone: è stato affidato a Diletta Leotta. La prima puntata andrà in onda martedì 5 novembre su Canale 5. Il programma è valso alla conduttrice il decimo Tapiro della sua carriera! Glielo ha consegnato, come di tradizione, Valerio Staffelli, inviato da Striscia la Notizia.

Perché Diletta Leotta ha ricevuto il Tapiro

Dagospia ha pubblicato un'indiscrezione secondo cui Diletta Leotta avrebbe usato l'auricolare per essere "guidata" durante le registrazioni de La Talpa. Valerio Staffelli, inviato del tg satirico, l'ha quindi raggiunta per chiedere la sua versione dei fatti e consegnarle l'iconico Tapiro d'oro. In effetti la conduttrice ha confermato: "Qualche volta l’abbiamo usato perché era molto comodo per un programma registrato come fosse in diretta: è una sorta di gobbo elettronico. Parlare mentre qualcuno ti parla nell’orecchio è difficilissimo". Ne aveva ricevuto uno anche per i continui problemi di DANZ con la trasmissione delle partite.

Diletta Leotta e Alfonso Signorini

Il look di Diletta Leotta durante la consegna

Il look che sfoggia la conduttrice nel servizio di Striscia la Notizia, è lo stesso che si vede mentre si prepara al suo ingresso nella casa del Grande Fratello. Diletta Leotta, infatti, ha fatto visita al collega Alfonso Signorini, prima di entrare qualche minuto nella Casa più spiata d'Italia, per conoscere i concorrenti e dare appuntamento al pubblico per la prima puntata imminente de La Talpa.

Camicia Bottega Verde

Outfit griffatissimo per lei. La camicia è un capo in pelle con motivo intrecciato, di Bottega Veneta. La Maison è nota proprio per questo motivo, il suo tratto iconico distintivo e inconfondibile, utilizzato anche per le borse. L'intreccio della Casa di Moda è nato negli anni Sessanta, per adattare la pelle ultra-fine del marchio italiano alle macchine da cucire del suo laboratorio garantendone la resistenza.

Jeans Chanel su vestiairecollective.com

La camicia a maniche lunghe con orlo curvo e taglio slim non è più disponibile sul sito ufficiale nella colorazione viola, ma online viene rivenduta a circa 7000 euro. Sul sito ufficiale c'è in versione bianca e costa 7100 euro. Impossibile non riconoscere anche i jeans, caratterizzati dal logo della Maison ripetuto all over. Si tratta dell'inconfondibile doppia C di Chanel, anche questo un modello di qualche collezione fa dunque non più reperibile sul sito ufficiale, ma acquistabile online per circa 3000 euro. Look da 10 mila euro, dunque, per la conduttrice.