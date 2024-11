video suggerito

Diletta leotta al Grande Fratello: entra nella casa con micro top che rivela il reggiseno nude Questa sera Diletta Leotta debutterà al timone de La Talpa ma ieri per promuovere il programma è entrata per qualche minuto nella casa del Grande Fratello. Cosa ha indossato per un evento tanto inedito?

A cura di Valeria Paglionico

Grande Fratello

Questa sera partirà una nuova e attesa edizione de La Talpa, il reality di Canale 5 che era stato messo "in pausa" da oltre 10 anni e che ora è tornato in grand stile con una parata di concorrenti davvero unici. Al timone della trasmissione ci sarà Diletta Leotta che, dopo aver spopolato in Dazn, ora debutterà in Mediaset. Se fino a qualche giorno fa era a New York per festeggiare Halloween, adesso è rientrata in Italia e sta promuovendo ovunque l'inedita esperienza che la vedrà protagonista. Domenica sera si è trasformata in una iena con un completo total black per prendere parte al programma satirico di Italia 1, ieri, invece, è entrata nella casa del Grande Fratello. Cosa ha indossato per l'occasione?

Diletta Leotta con la gonna di paillettes al GF

Diletta Leotta ieri sera è stata tra le grandi protagoniste del Grande Fratello e, oltre a promuovere la sua nuova edizione de La Talpa, è anche entrata nella casa più spiata di Cinecittà per conoscere i ragazzi di questa edizione.

Diletta Leotta con i suoi assistenti nel backstage

Per un evento tanto in vista non poteva che curare il suo look nei minimi dettagli, mixando come sempre glamour e sensualità. Ha indossato una gonna a tubo dalla silhouette fasciante, un modello tempestato di paillettes color cipria, la cui particolarità sta nella vita bassa che ha rivelato l'elastico di un paio di slip in tinta. L'ha abbinata a un micro top bianco che ha lasciato l'under-boob in vista (anche se sotto sfoggiava un reggiseno nude).

Leggi anche Diletta Leotta diventa una iena: sul palco in reggiseno di pizzo e culotte alla vigilia de La Talpa

Diletta Leotta al Grande Fratello

Quanto costano le pumps di vernice di Diletta Leotta

Per completare il tutto Diletta Leotta non ha rinunciato ai vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione ha scelto un paio di pumps di Le Silla in vernice beige (le Ivy da 624 euro). Non è mancato neppure il tocco scintillante con una serie di bracciali e anelli d'oro e diamanti.

Pumps Le Silla

Ha poi tenuto i capelli sciolti e ondulati, mentre per quanto riguarda il make-up ha puntato su dei colori molto naturali. Ombelico in vista, manicure dark e sorriso stampato sulle labbra: la conduttrice sembra essere prontissima per dare il via all'inedita avventura al timone de La Talpa. In quanti non vedono l'ora di scoprire cosa indosserà per il debutto su Canale 5?