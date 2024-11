video suggerito

Diletta Lotta, i jeans hanno la gamba “abbottonata”: look total denim da oltre 1000 euro Look total denim per Diletta Leotta a New York, un completo griffato da circa 1000 euro con. un dettaglio originale sui pantaloni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Diletta Leotta

Manca poco al debutto televisivo di Diletta Leotta al timone de La Talpa. Il programma manca dai palinsesti da molti anni: la terza e ultima edizione risale al 2008. Il reality partirà martedì 5 novembre in prima serata su Canale 5. È un progetto a cui la conduttrice ha lavorato molto, allontanandosi dalla famiglia: è stata la prima volta così tanto tempo lontana da sua figlia Aria. "È stato bellissimo, un progetto straordinario, ci ho messo tutta me stessa, non vedo l'ora di farvelo vedere. Spero abbiate lo stesso entusiasmo che ho avuto io nel mettere in piedi questo primo figlio televisivo" ha detto a Verissimo.

Diletta Leotta in total denim

La conduttrice, prima del debutto televisivo, è volata qualche giorno nella Grande Mela col marito Loris Karius (freschi di anniversario), una breve vacanza in compagnia di alcuni amici. Come sempre molto attiva sui social nel condividere le sue giornate, Diletta Leotta ha mostrato anche gli scatti realizzati a New York, un look impeccabile dopo l'altro. Per una cenetta romantica ha sfoggiato un outfit total red con borsa a forma di cuore, elegante e femminile. Ma ha fatto vedere anche qualcosa di decisamente diverso: un completo total denim griffato, di Jean Paul Gaultier. Il due pezzi è composto da bralette e pantaloni. Questi ultimi sono resi inconfondibili dai bottoni con marchio che corrono lungo la gamba sinistra, per un tocco di lusso e originalità. Online i prezzi sono variabili, oscillano tra i 500 euro e i 600 euro rispettivamente.

Diletta Leotta in Jean Paul Gaultier

I jeans sono una passione della conduttrice: li indossa spesso nel quotidiano, realizzando look trendy e al tempo stesso casual e comodi. Li ama in versione oversize ma possiede anche l'intramontabile modello strappato. Non rinuncia al denim nemmeno quando vuole un outfit più ricercato: l'ideale è puntare sull'effetto sparkling, che dona immediatamente un tocco glamour alla mise. Proprio i jeans scintillanti sono tornati di moda: spopolavano negli anni Duamila e sono tornati alla ribalta, complici proprio le scelte di stile delle celebrities.