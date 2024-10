video suggerito

Diletta Leotta e Loris Karius festeggiano l’anniversario in una suite di design da 10mila euro a notte Diletta Leotta e Loris Karius si sono sposati la scorsa estate ma continuano a festeggiare l’anniversario del loro primo incontro. Per il secondo anno insieme hanno fatto le cose in grande, concedendosi una notte in una suite di design davvero esclusiva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Diletta Leotta e Loris Karius stanno vivendo un momento magico della loro vita: la scorsa estate si sono sposati, coronando così il loro sogno d'amore a meno di un anno dalla nascita della figlia Aria. Il matrimonio è stato così spettacolare da aver catalizzato l'attenzione dei media per giorni: tra una location da mille e una notte a Vulcano, oltre 200 invitati famosi e degli abiti da sposa su misura che hanno esaltato la bellezza della conduttrice, l'intero weekend di festeggiamenti è stato davvero memorabile. La cosa che in pochi sanno è che la coppia continua a festeggiare l'anniversario del primo incontro. È proprio quanto accaduto nelle ultime ore e per l'occasione i due hanno fatto le cose in grande: ecco qual è la sofisticata location scelta per celebrare i loro primi due anni insieme.

Qual è la location scelta da Diletta Leotta e Loris Karius per l'anniversario

Al motto di "2 years of us" (con tanto di emoticon a forma di cuore), Diletta Leotta e Loris Karius hanno celebrato l'anniversario del primo incontro, apparendo più uniti e affiatati che mai. Sui social hanno condiviso alcuni degli scatti simbolo della loro storia, dalla gravidanza alla nascita di Aria, fino ad arrivare al matrimonio, e hanno chiuso l'album con le foto dei festeggiamenti.

Diletta Leotta e Loris Karius al Mandarin Oriental di Milano

Tra sorrisi, sguardi innamorati e visi rilassati, hanno lasciato intravedere la location da sogno scelta per la ricorrenza. Si tratta del Mandarin Oriental, una catena di alberghi di lusso che ha sede anche a Milano, in Via Andegari, e che in tutto il mondo è famoso per i suoi ambienti sofisticati e le sue esperienze all'insegna del totale relax.

Leggi anche La Porta del Paradiso a Bali: il luogo più fotografato al mondo in realtà è un fake

Diletta Leotta e Loris Karius nella Fornasetti Suite

Com'è arredata la suite di design

Per festeggiare i due anni insieme Diletta Leotta e Loris Karius hanno scelto il pacchetto Dine and Design – The Fornasetti Experience, ovvero un soggiorno nell’esclusiva Fornasetti Suite interamente arredata con le iconiche creazioni di design del brand.

Fornasetti Suite

Dopo aver fatto un percorso benessere nella Spa Suite privata con idromassaggio e bagno turco, i due hanno cenato nella camera arredata con il tavolo Ultime Notizie e la carta parati Riflesso.

Fornasetti Suite

Hanno avuto la possibilità di provare il menù "a tema" ispirato alle creazioni dell’atelier e curato dallo chef due stelle Michelin Antonio Guida, hanno fatto il bagno nella vasca Agape “Spoon XL” presente in camera e si sono goduti il relax circondati dalla carta parati Chiavi Segrete. Quanto costa una notte in questo paradiso di design? I prezzi variano a secondo del giorno richiesto ma si aggirano tra gli 8.500 e i 10.100 euro.