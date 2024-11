video suggerito

Quanto costa la tuta bianca che Diletta Leotta ha indossato a Verissimo Diletta Leotta è tra gli ospiti speciali della puntata di oggi di Verissimo. Intervistata da Silvia Toffanin, ha raccontato della sua nuova esperienza a La Talpa, il tutto senza rinunciare allo stile glamour che da sempre la contraddistingue: ecco quanto costa la tuta bianca che ha sfoggiato sul palco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

51 CONDIVISIONI condividi chiudi

Diletta Leotta ha ufficialmente dato il via a un'esperienza importante e inedita della sua carriera: a partire dall'inizio della settimana è al timone de La Talpa, il reality a tema avventura tornato su Canale 5 dopo ben 16 anni di pausa. Per la conduttrice si tratta di un gran debutto, è infatti la sua prima volta sulle reti Mediaset ma, nonostante ciò, è apparsa impeccabile, elegante sicura di sé durante la prima puntata andata in onda lo scorso martedì. Ora è tra gli ospiti speciali di Verissimo insieme alla concorrente Ludovica Frasca e per l'occasione non ha rinunciato allo stile: chi ha firmato e quanto costa la tuta bianca che ha indossato per farsi intervistare da Silvia Toffanin?

Diletta Leotta a Verissimo in total white

L'avevamo lasciata in un lungo abito nudo dallo stile minimal al timone de La Talpa, ora ritroviamo Diletta Leotta nello studio di Verissimo in una nuova versione glamour. Lasciatasi alle spalle i look audaci fatti di micro top che rivelano il reggiseno e stivali-collant, ora sembra puntare tutto sulla semplicità, così da portare l'attenzione del pubblico sulla sua professionalità e sul suo talento da conduttrice. Seguita dallo stylist Nicolò Grossi, ha infatti scelto un elegante outfit monocromatico in total white, vestendosi in coordinato con la collega Ludovica Frasca.

Diletta Leotta in Prada

Chi ha firmato la tuta bianca di Diletta Leotta a Verissimo

Per l'intervista con Silvia Toffanin negli studi di Verissimo Diletta Leotta si è affidata a Prada, Maison da sempre simbolo dell'eleganza e del glamour della moda italiana. Ha scelto una jumpsuit bianca smanicata, un modello con i pantaloni palazzo, le spalline sottili e la scollatura dritta, la sua particolarità?

Tuta Prada

Ha una cintura in tinta con fibbia gold sul davanti che segna il punto vita. Qual è il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda di lusso la tuta viene venduta a 2.110 euro. Diletta non ha rinunciato ai vertiginosi tacchi a spillo e ai gioielli scintillanti di Damiani, rendendo così il suo nuovo stile ancora più sofisticato. Cosa indosserà nelle prossime puntate de La Talpa?