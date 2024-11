video suggerito

Diletta Leotta in total black nella seconda puntata de La Talpa Anche nella seconda puntata de La Talpa, Diletta Leotta ha sfoggiato tre look: è passata dal total black al rosa, fino al completo sportivo in stile Lara Croft. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Diletta Leotta

Si è fatta attendere, ma La Talpa è tornata in tv. Il programma, assente dai palinsesti Mediaset da circa 10 anni, ha fatto la sua comparsa, con notevoli cambiamenti: una formula rinnovata, una nuova conduttrice. Il posto che fu di Paola Perego è ora di Diletta Leotta. Il tentativo è proporre un format capace di catturare l'attenzione degli spettatori, traghettati dal vecchio al nuovo da un volto molto amato. Lunedì 11 novembre è andata in onda la seconda puntata del reality. Look total black per Diletta Leotta.

I look di Diletta Leotta a La Talpa

In ogni serata la conduttrice sfoggerà tre outfit: due "da sera" per il confronto con i concorrenti, uno sportivo in stile Lara Croft per la mission esterna. Per i look delle varie puntate, la conduttrice si è avvalsa dell'aiuto dello stylist Nicolò Grossi. Intervistato da Fanpage.it ha spiegato che è stato divertente giocare con lei, per questo insieme hanno deciso di non affidarsi a un unico brand per la nuova avventura televisiva, ma a marchi tutti diversi di volta in volta.

Diletta Leotta in Rick Owens

"Ci siamo divertiti a giocare con tessuti, forme, stilisti. L'obiettivo era portare in tv una vena un po' madaiola – ha spiegato – Ci stiamo impegnando a puntare su brand sempre più alti, così da farla apparire iconica". Per il debutto la scelta era caduta su un abito nude firmato Self Portrait con scarpe Casadei e gioielli Damiani. Nella seconda puntata, invece, c'è stato un notevole cambiamento di stile.

Il primo look di Diletta Leotta

Il secondo look della conduttrice

Per la seconda puntata, i telespettatori hanno visto Diletta Leotta con uno stile decisamente diverso rispetto al debutto, più rock. Dopo l'abito nude è stata la volta di un total black più misterioso, un vestito strapless in denim elasticizzato con piccolo spacco centrale posteriore firmato Rick Owens. Costa circa 900 euro.

Diletta Leotta indossa gioielli Damiani

Lo ha abbinato a un paio di sandali con tacco alto, completando il tutto con scintillanti gioielli Damiani (che la accompagneranno in ogni puntata). La stessa Maison ha firmato anche il secondo look, questa volta rosa. È un abito di pelle che hanno indossato molte celebrities: si tratta del Prong Dress, anche questo senza spalline e con dettaglio cut-out sul décolleté.

Il secondo look firmato Rick Owens

È la versione corta del modello lungo sfoggiato a Sanremo da Arisa nel 2023, ma indossato anche da Heidi Klum e Kim Kardashian, per fare solo due nomi. Immancabile il look avventuroso, per accompagnare i concorrenti nella mission esterna: crop top bianco e shorts per Diletta Leotta, abbinati a un paio di scarpe comode, tutto in black and white. Su quale brand cadrà invece la scelta per la terza puntata?

Il terzo look di Diletta Leotta