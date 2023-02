Arisa, l’abito della “discordia” è il più amato dalle star: chi lo ha indossato prima di Sanremo A diversi giorni dalla fine del Festival di Sanremo si continua a parlare dell’abito “della discordia” di Arisa e Laura Marzadori. Dove lo avevamo già visto? Su diversi red carpet internazionali: il Prong dress sembra essere il più amato dalle star.

A cura di Valeria Paglionico

La 73esima edizione del Festival di Sanremo è l'evento che ha catalizzato le attenzioni dei media nell'ultima settimana, tanto che, nonostante sia terminato da ormai diversi giorni, se ne continua a parlare. A tenere banco al di là delle immancabili polemiche, dalla performance di Blanco al bacio tra Fedez e Rosa Chemical, è il "vestito della discordia" indossato da Arisa. La cantante si è esibita con Gianluca Grignani sulle note di Destinazione Paradiso durante la serata dei duetti, peccato solo che la sua scelta di stile si sia rivelata poco originale. Il motivo? A indossare lo stesso abito di pelle poco prima di lei sempre sul palco dell'Ariston era stata Laura Marzadori, la violinista che ha accompagnato il live di Lazza ed Emma Marrone. La cosa che in pochi sanno è che quel capo griffato e sensuale sembra essere amatissimo dalle star internazionali.

Chi ha firmato Prong dress di Sanremo

L'abito della discordia indossato da Arisa è firmato Rick Owens, si chiama Prong Dress, costa più di mille euro ed è perfetto per chi vuole osare senza rinunciare allo stile, visto che è aderentissimo e con dei dettagli cut-out su petto e busto.

Arisa in Rick Owens a Sanremo

Inizialmente la cantante lo aveva abbinato a un bomber crop dello stesso stilista, ma alla fine poco prima di calcare il palco sanremese ha tolto il soprabito sotto consiglio di uno dei suoi assistenti.

Il Prong dress di Rick Owens

Come si è risolto l'incidente di stile? Con una foto di coppia delle due protagoniste del Festival con lo stesso look. Spulciando i profili social delle star, si nota però un dettaglio particolare: Arisa e la Marzadori non sono state le prime a indossare il vestito.

Giulia Valentina con il Prong dress di Rick Owens

Tutte le star che hanno indossato il vestito con la scollatura maxi

Il Prong dress di Rick Owens da parte della collezione Primavera/Estate 2022 e nell'ultimo anno è stato sfoggiato molto spesso dalle star internazionali, diventando un vero e proprio capo cult. Esiste in due diverse versioni, una mini e una lunga, anche se è soprattutto la variante con la maxi gonna a sirena ad aver riscosso un certo successo.

Kim Kardashian in Rick Owens

Prima di Arisa e della Marzadori è stato indossato da Giulia Valentina, da Heidi Klum, dalle attrici Ayesha Curry e Nazanin Mandi e dalle cantanti Monica e Mae Muller. Anche Kim Kardashian adora il vestito, tanto che nel suo armadio ne conserva due diverse varianti, una in nero e l'altra in argento metallizzato. Insomma, il Prong dress di Arisa è destinato a diventare il nuovo "oggetto del desiderio" delle fashion addicted.