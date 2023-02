Dramma di stile a Sanremo: Arisa ha lo stesso abito della violinista di Emma Marrone Cosa faresti se a un evento importante una delle invitate indossasse il tuo stesso vestito? Ad Arisa è successo, peccato solo che si trovasse sul palcoscenico del Festival di Sanremo durante la serata delle cover.

A cura di Valeria Paglionico

Vi è mai capitato di partecipare a un evento importante e di esservi ritrovate con lo stesso abito di una delle invitate, magari dopo aver passato settimane a scegliere il look perfetto? È proprio quanto successo ad Arisa, solo che per lei si è trattato di un vero e proprio dramma, visto che si trovava sul palco del Festival di Sanremo 2023. Nella serata delle cover ha duettato con Gianluca Grignani sulle note di Destinazione Paradiso, solo che poco prima una delle musiciste dell'esibizione di Lazza ed Emma Marrone (anche lei tra le invitate all'Ariston) aveva sfoggiato il suo stesso vestito con la maxi scollatura.

L'incidente di stile di Arisa

Arisa è apparsa meravigliosa e sensuale all'Ariston in un lungo abito di pelle con una scollatura maxi che ha messo in risalto il décolleté. Il suo ritorno al Festival nei panni di ospite speciale nella serata delle cover ha rivelato il suo animo provocante e iper femminile. C'è stato solo un piccolo inconveniente durante l'esibizione: non è stata l'unica ad aver fatto quella precisa scelta di stile. Se avete avuto l'impressione di aver già visto quel look non vi siete sbagliati: era apparso in tv proprio al Festival di Sanremo qualche minuto prima.

Arisa a Sanremo 2023

L'abito scollato era già stato indossato al Festival

A indossare lo stesso abito nero scollato prima della cantante era stata Laura Marzodori, la violinista che ha accompagnato l'esibizione di Lazza ed Emma Marrone durante la serata delle cover. Le due si erano accorte già prima del piccolo "incidente" nel backstage dell'Ariston oppure se ne sono rese conto solo a giochi fatti? L'unica cosa certa è che l'abito di pelle con la maxi scollatura sembra essere il più desiderato del Festival. In quante si sono mai ritrovate nella stessa situazione di Arisa almeno una volta nella vita?