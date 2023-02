Arisa torna a Sanremo nella serata cover: scollatura maxi e serpente di diamanti al collo Arisa è tornata a Sanremo, lo ha fatto durante la serata dei duetti, la quarta, in occasione della quale ha affiancato Gianluca Grignani sulle note di Destinazione Paradiso. Per l’occasione non ha rinunciato allo stile, apparendo glamour e sensuale sul palco dell’Ariston: ecco cosa ha indossato.

La serata dei duetti è la più attesa del Festival di Sanremo e anche in questa 73esima edizione non sta deludendo le aspettative del pubblico. Gli ospiti speciali sono moltissimi, da Sangiovanni a Emma Marrone, e tutti stanno dando il meglio di loro per sostenere i Big in gara che li hanno voluti sul palco dell'Ariston. Tra i grandi ritorni c'è quello di Arisa, chiamata da Gianluca Grignani per esibirsi con lui sulle note di Destinazione Paradiso. La cantante è ormai una vera e propria "veterana" dell'evento e, che sia concorrente oppure ospite, riesce sempre a sorprendere con un nuovo stile: ecco cosa ha indossato per la performance.

Il look di Arisa nella serata cover

Arisa ha dato il meglio di lei in fatto di sensualità durante la serata cover del Festival di Sanremo. Gianluca Grignani non l'ha lasciata sola sulla scalinata, l'ha presa per mano accompagnandola fino al palco. La cantante è apparsa meravigliosa è rock con un lungo abito di pelle nera, un modello fasciante con la gonna lunga e drappeggiata e il bustier strapless con un maxi cut-out che le scopre pancia e décolleté. Guanti trasparenti alti fino al gomito, capelli biondi e corti e una collana di diamanti a forma di serpente: Arisa non ha rinunciato alle scarpe alte, per la precisione un paio di stivali con maxi zeppa e tacco trasparente.

Arisa a Sanremo 2023

L'evoluzione di stile di Arisa a Sanremo

Era il 2009 quando Arisa ha fatto la sua prima apparizione a Sanremo: si presentava tra le Giovani Proposte e ha conquistato tutti con Sincerità, aggiudicandosi la vittoria. All'epoca portava gli occhiali doppi e i capelli a caschetto e lasciava spazio a look originali e sopra le righe. Big in gara, co-conduttrice, ospite speciale: da quel momento in poi la cantante ha partecipato spesso al Festival, convincendo sempre il pubblico in ogni veste. Il dettaglio che non è passato inosservato? Col passare degli anni ha stravolto il suo stile. Ai tempi di Controvento era decisamente bon-ton tra gonne a tubino, tailleur mannish e lunghi abiti principeschi, mentre di recente ha lasciato spazio alla sensualità, non avendo paura di osare tra trasparenze, cut-out e maxi scollature. Insomma, Arisa ha dimostrato di essere una vera e propria trasformista e i fan non possono fare a meno di amarla in ogni versione.

