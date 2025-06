video suggerito

Chi ha firmato (e quanto costa) il tubino black&white che Chiara Ferragni ha indossato a Lisbona Chiara Ferragni è volata a Lisbona per la prima volta nella sua vita, perché lo ha fatto? Per motivi di lavoro: ecco cosa ha indossato per il primo evento ufficiale in Portogallo. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'estate 2025 di Chiara Ferragni sembra essere già cominciata: dopo aver trascorso diversi giorni a Forte dei Marmi con gli amici di sempre, ora è volata a Lisbona. Certo, lo ha fatto per un impegno di lavoro, ma sui social non ha potuto fare a meno di mostrarsi super entusiasta, visto che si tratta della sua prima volta in Portogallo. Lasciatasi ormai alle spalle il momento difficile vissuto tra lo scandalo dei pandori e la separazione da Fedez, è tornata a sorridere e gli effetti sono evidenti sia sul suo umore che sui suoi traguardi professionali. Per quale motivo è volata nella capitale portoghese? Per partecipare a una conferenza internazionale dedicata gli influencer più famosi al mondo.

Perché Chiara Ferragni è volata in Portogallo

Si chiama ICON – Influencing the World ed è il titolo della conferenza internazionale che dal 4 al 6 giugno si tiene alla MEO Arena di Lisbona. Si tratta di un evento dedicato alle nuove tecnologie e al modo in cui influenzano l'economia mondiale e tra gli ospiti non potevano mancare gli imprenditori digitali più in vista del momento, prima tra tutte Chiara Ferragni. Arrivata in Portogallo ieri sera, non ha resistito alla tentazione di provare un pastel de nata in camera d'albergo, poi questa mattina si è preparata insieme al suo staff per partecipare al convegno. Al motto di "Ready" con tanto di emoticon a cuore, ha rivelato il look chic e glamour scelto per l'occasione.

Chiara Ferragni all'evento ICON – Influencing the World

Cosa ha indossato Chiara Ferragni per la conferenza a Lisbona

Cosa ha indossato Chiara Ferragni per la conferenza a Lisbona? Ha puntato tutto sull'effetto black&white sfoggiando un abito midi firmato Roland Mouret. Si tratta di un modello in crêpe per metà bianco e per metà nero, ha la silhouette a tubino, la gonna sotto al ginocchio e un bustier strapless dal taglio irregolare, ovvero a punta su uno dei lati del décolleté.

Abito Roland Mouret

Qual è il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduto a oltre 1.600 euro. Per completare il tutto Chiara ha scelto una cintura a effetto pitonato con cui ha segnato il punto vita, un paio di sling-back nere col tacco alto e degli orecchini gold e maxi. In questa versione non è forse la regina della classe?

Chiara Ferragni in Roland Mouret