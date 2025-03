video suggerito

Chiara Ferragni vola a Parigi: si prepara alla Fashion Week con i pantaloni-pigiama Chiara Ferragni è tornata a fare moda e non sorprende che, dopo le sfilate di Milano, sia volata anche a Parigi per seguire la Fashion Week. Come si sta preparando all'evento? Con un comodo look pigiama.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni si è lasciata definitivamente il passato alle spalle: a oltre un anno dallo scandalo dei pandori Balocco e della separazione da Fedez, è tornata a lavorare a pieno ritmo e non può fare a meno di documentare ogni impegno professionale sui social. Qualche settimana fa aveva rivelato la sua prima copertina dopo la lunga pausa, poi ha partecipato alle attese sfilate di Milano, apparendo super glamour tra completi leopardati e abiti di paillettes con la schiena nuda. Ora è volata a Parigi per la Fashion Week, dando però il via a questo evento all'insegna del glamour con un look decisamente "insolito".

Il look pigiama di Chiara Ferragni

Era da più di un anno che Chiara Ferragni mancava dalla Paris Fashion Week ma ora è "tornata in pista" e sui social si è mostrata super entusiasta alle prese con la partenza alla volta della Francia. Nel prossimi giorni probabilmente la vedremo nei front-row degli show di Dior e Schiaparelli, due Maison a cui è da sempre particolarmente legata, ma per il momento si è limitata a rivelare l'originale look da viaggio. Per lei niente mini dress o accessori principeschi, ha scelto la comodità di un completo a "effetto pigiama". Ha infatti abbinato una maxi felpa col cappuccio total white a dei pantaloni a quadroni, un modello over black&white che sembra essere proprio un pigiama di flanella.

I pantaloni-pigiama di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni con gli accessori griffati in partenza

Per completare il look da viaggio Chiara Ferragni ha scelto una pelliccia lunga fin sotto al ginocchio, soprabito perfetto per proteggersi dal freddo, un cappellino con la visiera di New Era e un paio di slip-on della Vans, per la precisione quelle iconiche a quadretti bianchi e neri. Naturalmente non sono mancati gli accessori griffati, primo tra tutti il trolley di Louis Vuitton personalizzato con le sue iniziali (che solitamente porta sempre con lei in giro per il mondo). Come "bagaglio a mano", invece, ha usato la borsa hobo Wander in nappa matelassé di Miu Miu (da 2.750 euro). In quanti non vedono l'ora di ammirare l'imprenditrice alle sfilate di Parigi come "ai vecchi tempi"?

Borsa hobo Wander di Miu Miu