Arisa e Laura Marzadori a Sanremo con lo stesso abito: la foto insieme col “vestito della discordia” Non è passato inosservato il piccolo “incidente di stile” a Sanremo: Arisa e Laura Marzadori si sono esibite con lo stesso abito a poca distanza l’una dall’altra.

A cura di Giusy Dente

Arisa e Laura Marzadori in Rick Owens

Stesso palcoscenico, stesso abito: al pubblico di Sanremo non è sfuggito quanto accaduto durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2023, l'appuntamento dedicato alle cover. Due ospiti si sono esibite in scena indossando lo stesso vestito, a poco tempo di distanza l'una dall'altra!

Chi ha firmato il "vestito della discordia"

Prima Laura Marzadori: la violinista è stata ospite della quarta serata di Sanremo 2023 e si è esibita sul palcoscenico dell'Ariston assieme a Lazza ed Emma Marrone. La violinista ha accompagnato con il suo strumento i due cantanti, che si sono cimentati con il brano "La fine". Poi Arisa: l'artista ha duettato con Gianluca Grignani sulle note di una canzone amatissima, "Destinazione paradiso", facendo impazzire il pubblico sanremese presente in sala e quello a casa.

Arisa in Rick Owens

Le due performance si sono susseguite a poca distanza l'una dall'altra e anche per questo è stato impossibile non notare un dettaglio. È l'incidente di stile più temuto ai grandi eventi: ritrovarsi con lo stesso vestito di un'altra persona presente! La cantante e la violinista, infatti, hanno scelto per la kermesse lo stesso abito! Si tratta di una creazione firmata Rick Owens, maestro della moda contemporanea.

Laura Marzadori in Rick Owens, con Emma Marrone e Lazza

È un abito lungo in denim laccato nero, molto aderente, con corpetto strapless, dettagli cut-out sul petto e maxi scollatura: decisamente sexy e audace. .Il "vestito della discordia" che ha causato l'incidente di stile è un modello che ha indossato anche Kim Kardashian, ma in versione argento. Su MyTheresa è venduto a 1055 euro. Arisa lo ha abbinato a un paio di guanti trasparenti, serpente di diamanti al collo firmato Damiani e stivali neri dello stesso brand.

Arisa in Rick Owens

Le calzature costano 1555 euro e le hanno dato qualche problema al momento di scendere le scale dell'Ariston, data la vertiginosa altezza dell'originale tacco trasparente. La violinista, invece, ha optato per un paio di eleganti décolleté nere impreziosite da micro cristalli sulla punta. In realtà il look della cantante è stato modificato appena pochi minuti prima di salire sul palco.

Laura Marzadori in Rick Owens, con Emma Marrone e Lazza

Il momento è stato immortalato da Arisa stessa nelle Instagram Stories. Nel backstage la si vede con un micro bomber sulle spalle, un modello crop e smanicato con cappuccio incorporato, coordinato al vestito. "Con o senza?" ha chiesto a uno dei suoi assistenti. L'artista ha seguito il consiglio e ha scelto di eliminare l'accessorio, optando per le spalle nude, proprio come la violinista.

Kim Kardashian in Rick Owens

Gli utenti del web si sono scatenati tra meme e battute, ironizzando sull'incidente di stile e chiedendosi come sia possibile che una cosa del genere capiti a un evento grandioso come Sanremo, che vede il coinvolgimento di stylist ed esperti di immagine. Ma Arisa e Laura Marzadori sembra abbiano preso bene l'accaduto, facendosi anche scattare una foto mano nella mano nel backtage.