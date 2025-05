video suggerito

Angelina Jolie con l'abito principesco e i capelli biondi è la diva di Cannes 2025 Ieri al Festival di Cannes si è tenuta la prima del film Eddington e tra le star che hanno calcato il red carpet c'era anche Angelina Jolie: chi ha firmato il suo principesco abito nude?

A cura di Valeria Paglionico

Il Festival di Cannes, l'attesissimo evento annuale dedicato al mondo del cinema, è arrivato alla sua 78esima edizione e fino al prossimo 24 maggio continuerà a ospitare registi, attori e artisti di fama internazionale. Ieri, ad esempio, è andata in scena la prima di Eddington, film in concorso firmato da Ari Aster, con Pedro Pascal, Emma Stone e Austin Butler, e tra gli ospiti che hanno calcato il red carpet c'era anche Angelina Jolie. Tornata alla Croisette dopo 14 anni di assenza, è riuscita a dare il meglio di lei in fatto di eleganza e di stile, dando prova di essere sempre la "diva delle dive" nonostante si tenga a debita distanza dai riflettori: ecco cosa ha indossato per un'occasione tanto importante.

Angelina Jolie con il look "italiano" a Cannes

Insieme ad Amal Clooney, meravigliosa in un maxi dress dark, Angelina Jolie è stata la grande diva della quarta giornata del Festival di Cannes. Arrivata sul red carpet dopo 14 anni di assenza come madrina del Trofeo Chopard, è diventata il simbolo del quiet luxury con un look che non è passato inosservato. Per l'occasione si è affidata allo stilista simbolo dell'eccellenza Made in Italy, Brunello Cucinelli, sfoggiando un lungo abito della collezione Fall/Winter 2025. Per la precisione ha scelto un modello principesco col bustier strapless e una elegante gonna a ruota, la sua particolarità? Sebbene sia color nude, è decorato all-over con degli intricati ricami e delle paillettes tono su tono incredibilmente chic.

Angelina Jolie in Brunello Cucinelli

I gioielli di diamanti di Angelina Jolie

Per completare l'outfit da red carpet Angelina Jolie ha scelto una parure di gioielli di diamanti firmati Chopard, dagli orecchini pendenti al collier che ha decorato il décolleté, fino ad arrivare all'anello. Non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo firmati Ingiliz (anche se sono stati coperti dalla gonna). A fare la differenza nel look dell'attrice sono stati i capelli: sebbene da tempo abbia dato il via alla sua "blonde era", ha aggiunto delle sfumature ancora più chiare lungo tutta la chioma, esaltandole con una piega liscia e con la fila laterale. Manicure ciliegia, make-up appena accennato e sguardo rivolto dritto in camera: Angelina continua a essere un'indiscussa diva contemporanea nonostante il tempo che passa.

Angelina Jolie con gioielli Chopard