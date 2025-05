video suggerito

Perché il look di Amal Clooney a Cannes 2025 rompe le nuove regole di dress code imposte al Festival Amal Clooney è arrivata a Cannes 2025 per assistere alla prima di Stories of Surrender, il docufilm su Bono Vox degli U2. Per quale motivo il suo abito dark ha rotto le nuove regole di dress code imposte al Festival?

A cura di Valeria Paglionico

Continua la 78esima edizione del Festival di Cannes, evento annuale attesissimo nel mondo del cinema che fino al prossimo 24 maggio vedrà registi e artisti di fama internazionale presentare i loro film in anteprima mondiale. Ieri è andata in scena la prima di Stories of Surrender, il docufilm su Bono Vox degli U2 che sarà disponibile su Apple TV+ dal 30 maggio, e il red carpet è stato letteralmente invaso dalle star. Tra le ospiti più attese c'era Amal Clooney, una delle più care amiche del cantante irlandese, che non ha esitato a posare al suo fianco (ma senza il marito George). Per quale motivo il suo elegante look può essere considerato "di rottura" rispetto alle nuove regole di dress code imposte al Festival?

Chi ha vestito Amal Clooney a Cannes 2025

I Clooney e Bono Vox sono legati da un'amicizia decennale: da sempre condividono l'impegno in cause sociali e umanitarie, basti pensare che si sono spesso battuti insieme per combattere la povertà globale e per sostenere i diritti umani.

Amal Clooney con gli U2

È per questo che, nonostante non ci fosse il marito George, impegnato su un set cinematografico, Amal ha voluto partecipare lo stesso alla prima del docufilm dedicato al cantante. Per l'occasione ha puntato sull'eleganza senza tempo del nero con un lungo abito di seta firmato John Galliano. Si tratta di un modello minimal e raffinato ma allo stesso tempo super glamour, con un ampio scollo a barca che messe in risalto le spalle e la gonna a tubino che si apre in uno strascico.

Amal Clooney in John Galliano

Il dettaglio di stile che rompe le regole

Per completare il tutto Amal ha scelto un paio di tacchi a spillo in tinta, dei maxi orecchini di diamanti firmati Cartier e una mini clutch bag coordinata con la chiusura gioiello. Sebbene la moglie di George fosse l'emblema dell'eleganza, in molti hanno notato che il suo look dark ha (in parte) "rotto" le nuove regole di dress code introdotte al Festival. Secondo le linee guida imposte nell'ultima edizione di Cannes, non sono banditi solo i nude look ma anche gli abiti "voluminosi" e con lo strascico. Nonostante ciò, ad Amal è stato permesso di indossare un maxi dress con la coda, il motivo? Si tratta di uno strascico discreto, che vuole essere semplicemente un "prolungamento" della gonna sul retro.

Lo strascico di Amal Clooney