Il rigido dress code del Festival di Cannes 2025: bandito il nudo "per motivi di decenza" "Per motivi di decenza, la nudità è vietata sul Red Carpet, così come in qualsiasi altra parte del Festival" si legge nel regolamento 2025.

A cura di Giusy Dente

Bella Hadid, Cannes 2024

Trasparenze, spacchi vertiginosi, maxi scollature, strategici cut-out: sui red carpet sono sempre più frequenti i look audaci che lasciano poco spazio all'immaginazione. Li abbiamo visti sempre più spesso negli ultimi anni agli eventi più prestigiosi e alle serate di gala: dal Festival di Venezia al Met Gala fino al Festival di Cannes. Proprio quest'ultimo si avvia all'apertura della nuova edizione. La kermesse aprirà i battenti domani 13 maggio, per concludersi sabato 24 maggio. C'è da aspettarsi una parata di celebrities pronte a sfidarsi a colpi di stile, anche se dovranno attenersi a un rigido dress code che, quest'anno più che mai, è orientato alla "decenza" come si legge sul sito ufficiale.

Come bisogna vestirsi al Festival di Cannes 2025

L'anno scorso la regina di stile del Festival di Cannes è stata Bella Hadid col suo abito trasparente portato senza reggiseno. Quest'anno, un abito come quello sarebbe impossibile da indossare sul red carpet della kermesse. L'evento, infatti, ha un dress code molto rigido. Ci sono regole ben precise a cui attenersi, dunque i fan dei nude look e degli outfit stravaganti e audaci potrebbero rimanere delusi, in questa edizione 2025. C'è da aspettarsi un ritorno all'eleganza tradizionale, alla "decenza" come si legge sul sito ufficiale.

Irina Shayk, Cannes 2023

Gli organizzatori hanno voluto mettere nero su bianco le nuove indicazioni, per dare una linea precisa alle scelte degli invitati ed evitare esagerazioni. Sul sito del concorso è stato condiviso un regolamento in cui si legge:

Per motivi di decenza, la nudità è vietata sul Red Carpet, così come in qualsiasi altra parte del Festival. Non sono ammessi abiti voluminosi, in particolare quelli con un lungo strascico, che ostacolino il corretto flusso degli ospiti e complichino la disposizione dei posti a sedere in sala. Il team di accoglienza del Festival sarà tenuto a vietare l'accesso al Red Carpet a chiunque non rispetti queste regole.

Natasha Poly, Cannes 2024

Il regolamento specifica anche l'abbigliamento specifico per alcuni momenti particolarmente degni di nota della manifestazione: per il pubblico delle proiezioni ufficiali al Grand Théâtre Lumière è obbligatorio l'abito da sera lungo per le donne e lo smoking per gli uomini. Sì anche all'intramontabile tubino da cocktail (il "little black dress"), al tailleur coi pantaloni scuro, al top elegante abbinato a pantaloni neri. No alle scarpe da ginnastica, ma i sandali col tacco non sono d'obbligo, purché siano eleganti. Inoltre zaini o borse di grandi dimensioni sono vietati durante le proiezioni di gala.