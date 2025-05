video suggerito

Incidenti di stile a Cannes: chi si è dovuta cambiare all'ultimo momento e chi ha sfidato il dress code Il rigido dress code imposto quest'anno agli ospiti di Cannes ha creato scompiglio: qualcuno si è adattato, qualcuno ha sfidato il regolamento e c'è chi all'ultimo momento ha dovuto cambiare look.

A cura di Giusy Dente

Eva Longoria in Tamara Ralph Couture

Le passate edizioni del Festival di Cannes ci hanno abituato a non pochi tocchi audaci: trasparenze, maxi spacchi, scollature, cut out strategici, nude look, intimo in vista. Quest'anno l'organizzazione ha deciso di contenere tutto ciò mettendo nero su bianco come presentarsi sul red carpet e in sala. Il rigido dress code ha bandito il nudo "per motivi di decenza". Viene anche specificato di contenere la lunghezza degli strascichi: "Non sono ammessi abiti voluminosi, in particolare quelli con un lungo strascico, che ostacolino il corretto flusso degli ospiti e complichino la disposizione dei posti a sedere in sala. Il team di accoglienza del Festival sarà tenuto a vietare l'accesso al Red Carpet a chiunque non rispetti queste regole". La maggior parte degli ospiti ha rispettato il codice stilistico, ma qualcuno ha azzardato facendo di testa propria! C'è anche un'attrice che all'ultimo momento ha dovuto cambiare programma e modificare il proprio outfit per la cerimonia inaugurale.

Halle Berry costretta a cambiare look

Nel corso della conferenza stampa con la giuria di Cannes, Halle Berry ha rivelato di aver dovuto apportare un cambiamento in extremis al suo look per adeguarsi alle nuove regole. Come riporta Variety, l'attrice ha spiegato:

Avevo un abito fantastico di Gupta che non posso indossare stasera perché ha uno strascico troppo ampio. Non infrangerò le regole. Anche la parte della nudità è probabilmente una buona regola.

Alla fine infatti la scelta per la serata inaugurale è caduta su un look sobrio bicolor, a strisce alternate bianche e nere: è una creazione firmata Jacquemus.

Halle Berry in Jacquemus

Chi ha infranto il regolamento sul red carpet

Benché il regolamento specifichi molto chiaramente il veto su strascichi e abiti voluminosi, se ne sono ugualmente visti parecchi sul red carpet. C'è chi si è mantenuto sobrio, evitando di sfilare con vestiti che potessero risultare problematici o che potessero fare da ostacolo. Ne è un esempio Eva Longoria, elegantissima in un abito effetto metallizzato con pannelli neri e leggero strascico posteriore attaccato a un maxi fiocco.

Eva Longoria in Tamara Ralph Couture

Lungo strascico maxi per Heidi Klum, in versione fiore: il vestito, infatti, sembrava proprio una corolla aperta in decine di petali sia sul corpetto strapless che sulla gonna. In effetti i look da red carpet della modella sono sempre spettacolari e molto elaborati, dunque non ha voluto tradire le aspettative, rispettando la tradizione e la predilezione per outfit dall'effetto wow. Dal mini dress di cristalli e piume ai Golden Globe 2023 al vestito scintillante con maxi spacco e cut out sul seno, sa sempre come imporsi.

Heidi Klum in Eliee Saab

Chi sembra non aver proprio letto il regolamento è invece l'attrice cinese Wan QianHui. Impossibile staccare gli occhi dal suo abito strapless candido: una vera e propria nuvola morbida con gonna effetto peluche a balze, estesa in un lungo e voluminoso strascico posteriore pieno di volant. Il drammatico outfit "fluffy" è decisamente scenografico, ma è servito qualche secondo per sistemarlo sui gradini esterni del Palais e proseguire con le foto di rito.

Wan QianHui

Appare poco chiaro il motivo per cui l'attrice abbia potuto sfilare ugualmente, nonostante l'evidente look in contraddizione con quanto scritto nel regolamento, che ha addirittura imposto a Berry di scegliere un outfit diverso, proprio perché considerato eccessivo.