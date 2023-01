Heidi Klum brilla ai Golden Globe 2023: sul red carpet sfila con l’abito di piume e paillettes Heidi Klum ha preso parte ai Golden Globe 2023 che si sono tenuti questa notte a Beverly Hills. Sul red carpet ha brillato con un minidress di piume e paillettes, aggiudicandosi il titolo di star più eccentrica della serata.

A cura di Valeria Paglionico

Il 2023 è cominciato "col botto": questa notte a Beverly Hills è andata in scena l'80esima edizione dei Golden Globe, che quest'anno ha visto il trionfo di Steven Spielberg, premiato con gli awards Miglior regista e Miglior film drammatico. A rendere l'evento mondano e glamour sono state le numerosissime star che hanno calcato il red carpet, da Margot Robbie in total pink come la sua Barbie a Jenna Ortega con uno stile tutto nuovo dopo il successo di Mercoledì Addams. Tra le grandi protagoniste della serata c'è stata anche Heidi Klum: ha sfilato al fianco del marito Tom Kaulitz, aggiudicandosi il titolo di più eccentrica del tappeto rosso col suo look di piume e paillettes.

Chi ha firmato l'abito scintillante di Heidi Klum

Heidi Klum è la "prezzemolina" degli eventi mondani hollywoodiani e non poteva perdersi una serata ambita come quella dei Golden Globe, ai quali ha partecipato col marito Tom Kaulitz. I due hanno sfilato sul red carpet fianco a fianco, apparendo innamoratissimi tra sguardi complici e sorrisi dolci. Se da un lato lui è rimasto sobrio con uno smoking nero con tanto di papillon coordinato, lei ha lasciato spazio all'esuberanza sfoggiando un look che non poteva assolutamente passare inosservato. Si è affidata a Kevin Germanier, stilista specializzato in moda "riciclata" che non ha esitato a ringraziare la modella per aver portato l'upcycling e la sostenibilità a un evento ambito come i Golden Globe.

Heidi Klum e Tom Kaulitz

Heidi Klum, il segreto del suo look ai Golden Globe 2023

Heidi ha indossato un minidress scintillante ricoperto di paillettes argentate di Kevin Germanier, un modello con dei tagli cut-out sul lato del busto e sulla coscia (coperti però da un velo nude), decorato con un collarino coordinato e con un esuberante boa di piume lilla che parte dalla spalla destra e arriva sul fianco sinistro. La sua particolarità? È stato realizzato con le rimanenze di vari tessuti, che in questo modo non sono andati sprecati. Sandali silver col tacco a spillo, gioielli di diamanti scintillanti e clutch coordinata: la Klum è stata in assoluto la più eccentrica dei Golden Globe 2023, tanto che in molti hanno definito il suo look in stile "Miss Las Vegas".