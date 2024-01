Golden Globe, giornalista perde l’anello di diamanti sul red carpet: l’appello disperato sui social Emergenza ai Golden Globe 2024 per Keltie Knight: la giornalista di E! News ha perso sul red il suo anello di diamanti da quattro carati. Così, ha deciso di lanciare un appello su Instagram nella speranza che qualcuno possa aiutarla a ritrovarlo, poi si è messa in prima persona a cercarlo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

"Emergenza Golden Globe". La giornalista Keltie Knight, inviata per il sito americano E! News, ha perso il suo anello di diamanti sul red carpet della cerimonia, che si è tenuta nella notte tra il 7 e l'8 gennaio al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles. La giornalista ha lanciato poco dopo un appello su Instagram, nella speranza che qualcuno possa aiutarla a ritrovare il gioiello scomparso.

L'appello di Keltie Knight per ritrovare il suo anello

La serata dei Golden Globe 2024 non era ancora iniziata quando Knight si è accorta che il diamante del suo anello, dal valore di quattro carati, non c'era più. Allarmata, ha allora deciso di lanciare un appello su Instagram, mostrando a tutti i suoi follower l'anulare con la pietra preziosa mancante, probabilmente proprio la stessa che 10 anni fa il marito aveva scelto per la proposta di matrimonio. "Ciao a tutti, emergenza Golden Globe", ha esordito disperata. Poi il messaggio alle celebrità, attori, attrici, registi, che in quel momento si stavano preparando a posare davanti ai flash dei fotografi: "Se sei una celebrità e vedi un diamante da quattro carati sul tappeto rosso, per favore restituiscilo a Keltie Knight a E!, perché non c'è più. E… è reale".

Mentre aspettava una risposta, la giornalista ha deciso di mettersi da sola alla ricerca dell'anello perduto: come si vede in una storia condivisa sul suo profilo Instagram, si è inginocchiata sul red carpet nella speranza di trovarlo. "Cercando il diamante", ha scritto nello scatto che la ritrae.

Durante la cerimonia di premiazione dei Golden Globes 2024. A trionfare sono stati Oppenheimer di Cristopher Nolan e la serie Succession, che hanno conquistato rispettivamente cinque e quattro statuette. Cillian Murphy è stato premiato come miglior attore protagonista in un film drammatico e Nolan come miglior regista. Premiato anche Barbie di Greta Gerwig e la serie The Bear, trasmessa su Disney Plus. Nessun riconoscimento invece per Io Capitano di Matteo Garrone, che è stato battuto da Anatomia di Una Caduta nella categoria miglior film non inglese.