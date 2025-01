Cosa contiene la gift bag per gli ospiti dei Golden Globes che vale un milione di euro

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Domenica 5 gennaio si è tenuta l’82esima edizione dei Golden Globes. Emilia Pérez di Jacques Audiard ha trionfato con quattro riconoscimenti, tra cui il premio per il Miglior film in lingua straniera. E poi premi per Adrien Brody, Sebastian Stan, Demi Moore, Kieran Culkin. Presenti anche Zendaya (che ha debuttato con anello di fidanzamento al dito), Emma Stone (con drastico cambio look), Timothée Chalamet con la fidanzata Kylie Jenner (che ha strappato il vestito sul fianco). Quasi tutti gli invitati hanno ricevuto, come di consueto, una gift bag piena di omaggi di grande valore.

Il valore della gift bag dei Golden Globes 2025

Tutte (o quasi) le celebrities che hanno partecipato alla serata di gala hanno ricevuto una borsa di grande valore, contenente una lunga serie di omaggi. Il contenuto è stato rivelato proprio da Robb Report, l'agenzia che da anni cura la confezione regalo, con cui vengono tradizionalmente omaggiati sia il presentatore che gli ospiti più illustri. Quest'anno la gift bag era decisamente ricca, tra prodotti di lusso ed esperienze esclusive per un valore totale di oltre milione di dollari (circa un milione di euro), tutto messo dentro una prestigiosa borsa di pelle scamosciata marrone con interni in cotone biologico, dotata di doppio manico e tracolla rimovibile. La Atlas Bespoke Weekender Bag è stata creata appositamente per i Golden Globes di quest'anno. È stato raddoppiato il valore dell'anno scorso e sono state inserite sorprese capaci di soddisfare davvero tutti, dai viaggiatori avventurosi a chi ama il relax.

Cosa contiene la gift bag nel dettaglio

La bag offre sia esperienze esclusive in giro per il mondo che prodotti di lusso. Alcuni omaggi sono pensati per un numero specifico di persone: in alcuni casi per tutti gli 83 destinatari, in altri solo per quelli più in vista. Il regalo più costoso è il soggiorno di tre notti in una villa sulla spiaggia a Turks e Caicos: 507.492 dollari a soggiorno, disponibile per nove destinatari. Inclusa c'è anche una confezione con sei bottiglie del vino più costoso del mondo. Ma ci sono anche un abito personalizzato realizzato artigianalmente in Italia, un lifting, una lezione privata per imparare a fare la pizza.

Viaggi ed esperienze

ACX Access e Helsinki Citycopter: un volo privato e un soggiorno in Finlandia per vedere l'aurora boreale ($ 48.000, disponibili per un destinatario)

The Reserve at Grace Bay di Beach Enclave: soggiorno di tre notti in una villa sulla spiaggia a Turks e Caicos ($ 507.492, disponibile per nove destinatari)

Celestia Phinisi Yacht: noleggio di uno yacht di lusso di cinque giorni nel Triangolo dei Coralli in Indonesia ($ 60.000, disponibile per tutti i 100 partecipanti)

Joali Being: soggiorno di cinque notti ed esperienza benessere alle Maldive ($ 33.800, disponibile per 50 partecipanti)

L'Ermitage Beverly Hills: soggiorno di una notte in una suite di Beverly Hills ($ 1.500, disponibile per tutti i 100 partecipanti)

Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve: soggiorno di tre notti nella giungla di Bali ($ 5.800, disponibile per tre partecipanti)

Round Hill Hotel and Villas: soggiorno di tre notti in una villa caraibica con 6 camere da letto ($ 35.000, disponibile per un partecipante)

The Ritz-Carlton, Grand Cayman: soggiorno di cinque notti in un resort di Grand Cayman ($ 55.000, disponibile per tutti i 100 partecipanti)

The Tasman, a Luxury Collection Hotel, Hobart: soggiorno di due notti e degustazione di whisky in Tasmania, Australia ($ 4.935, disponibile per cinque partecipanti)

Cibo e bevande

Caviar Russe: Essential Collection of Gold Ossetra ($ 545, per tutti gli 83 destinatari)

Distillerie de Monaco: Edon Roc Gin in edizione limitata ($275, per tutti gli 83 destinatari)

Komos Tequila: Bottiglia di Komos XO ($ 2.000, per 3 destinatari)

Komos Tequila: bottiglia di Komos Tequila ($ 499, per tutti gli 83 destinatari)

Liber Pater: il vino più costoso del mondo ($193.500/6 bottiglie, 1 destinatario)

Razza: lezione privata con uno dei più grandi pizzaioli d'America ($ 7.000, 1 destinatario)

Robb Report Culinary Masters: esperienza di due giorni completa per quattro ospiti ($ 25.000, 1 destinatario)

Bellezza, abbigliamento, benessere

Beau Domaine: The Fluid Cream ($ 209, disponibile per tutti i 100 partecipanti)

Coyuchi: una scelta di lenzuola in lino biologico o raso di cotone ($ 572 – $ 1.392, disponibili per tutti i 100 partecipanti)

CurrentBody: una maschera per il viso con terapia a luce a LED all'avanguardia, serie 2 ($ 469, disponibile per tutti i 100 partecipanti)

Dott. Simon Ourian: lifting non chirurgico con cellule staminali ($ 40.000, disponibile per un partecipante)

Exponent: siero di vitamina C e COQ10 ($ 98, disponibile per tutti i 100 partecipanti)

Femmue: un kit di prodotti essenziali per la cura della pelle a base di fiori ($ 290, disponibile per tutti i 100 partecipanti)

Forward__Space: un'esperienza personalizzata di allenamento e benessere incentrata sulla danza ($ 15.000, disponibile per 25 partecipanti)

La Prairie: siero Pure Gold Radiance Concentrate ($ 935, disponibile per 40 partecipanti)

NB44: un abito personalizzato realizzato artigianalmente in Italia ($ 11.400, disponibile per tre partecipanti)

NordicTrack: un tapis roulant NordicTrack Ultra 1 all'avanguardia ($ 15.000, disponibile per quattro partecipanti)

Perfumehead: una squisita fragranza in piccole quantità della pluripremiata LA Collection ($ 615, disponibile per 50 partecipanti)

The Maybourne Beverly Hills: trattamento viso all'ossigeno ($ 1.400, disponibile per 10 partecipanti)

Vino, liquori e sigari

Casa Komos Brands Group: una rara bottiglia di tequila Komos XO ($ 2.000, disponibile per 10 partecipanti)

Gruppo Casa Komos Brands: la celebre collezione di Reposado Rosa, Añejo Cristalino, Añejo Reserva ed Extra Añejo ($ 950, disponibile per 15 partecipanti)

Casa Komos Brands Group: un viaggio all'insegna della sostenibilità alla Fondazione Komos a Tequila, in Messico (5.500 $, disponibile per un partecipante)

Davidoff Cigars: un humidor pensato per i viaggi ($440, disponibile per 20 partecipanti)

Distilleria Isle of Harris: una bottiglia di whisky scozzese single malt The Hearach e/o gin Isle of Harris ($ 90 e $ 150, disponibili per tutti i 100 partecipanti)

Liber Pater: degustazione di vini e cena a Bordeaux, Francia ($ 272.000, disponibile per un partecipante)

Liber Pater : un tris di annate ultra rare del 2015, 2018 e 2019 ($ 34.8000, disponibili per un partecipante)