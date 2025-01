video suggerito

Kylie Jenner, incidente di stile ai Golden Globes: l’abito d’archivio si rompe sul fianco Incidente di stile per Kylie Jenner: come era capitato a sua sorella Kim Kardashian, anche a lei si è strappato l’abito a una serata di gala. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Kylie Jenner ai Golden Globes 2025

La storia si ripete: alla cerimonia di consegna dei Golden Globes, infatti, Kylie Jenner è stata vittima dello stesso imprevisto che era capitato anche a sua sorella Kim Kardashian al Met Gala 2022. L'influencer due anni fa si era sottoposta a una drastica dieta per perdere peso velocemente e poter sfilare sul red carpet con un abito iconico: un vestito di Marilyn Monroe. Qualcosa era andato storto, però: il vestito si era rotto sul lato b, costringendola a coprirsi con una pelliccia e a cambiarsi. Inconveniente simile per Kylie Jenner.

Cosa ha indossato Kylie Jenner ai Golden Globes

Kylie Jenner ha preso parte alla serata di gala assieme a Timothée Chalamet: i due stanno insieme da quasi due anni, ma sono rare le apparizioni di coppia, anche agli eventi importanti. Il loro debutto ufficiale, però, è avvenuto proprio ai Golden Globes di un anno fa, dunque è un'occasione per loro speciale e anche stavolta si sono presentati insieme.

Kylie Jenner in Atelier Versace vintage

L'influencer non ha sfilato sul red carpet con lui, ma è stata al tavolo col compagno e il resto del cast di A Complete Unknown, il film in cui l'attore interpreta Bob Dylan. Era candidato al premio di Miglior attore, ma non ha vinto la statuetta. L'influencer ha indossato un abito vintage argentato con schiena nuda, tempestato di cristalli e perline, una creazione firmata Atelier Versace del 1999, in passato indossato da Elizabeth Hurley (ma nella versione lilla).

Timothée Chalamet

Incidente di stile per Kylie Jenner

La 27enne deve aver avuto qualche problema, una volta seduta al tavolo: ci sono pochissime foto della serata, eppure in alcune osservando bene è possibile notare uno strappo sul fianco sinistro. La cucitura è saltata, aprendo un foro abbastanza visibile, che l'influencer non è riuscita a nascondere in tutti gli scatti. Difatti, l'immagine sta facendo il giro dei social. Nessuno è immune all'incidente di stile, neppure una fashion addicted e beauty influencer come Kylie Jenner.