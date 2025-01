video suggerito

Il look di Kylie Jenner per i Golden Globes 2025: abito vintage argentato e schiena nuda Kylie Jenner e Timothée Chalamet sono stati la coppia più chiacchierata dei Golden Globes 2025: per una delle rare apparizioni pubbliche di coppia, l’influencer ha indossato un abito vintage reso celebre da un altro red carpet di coppia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kylie Jenner e Timothée Chalamet

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Golden Globe 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I Golden Globes 2025 si sono conclusi da poche ore ma sui social tutti parlano ancora della coppia più chiacchierata della serata: Kylie Jenner e Timothée Chalamet. I due, insieme ormai da quasi due anni, non hanno calcato il red carpet insieme ma sono stati seduti tutta la sera l'uno accanto all'altra al tavolo con il resto del cast di A Complete Unknown, il film in cui Chalamet veste i panni di Bob Dylan. Se al termine della serata l'attore 29enne non ha portato a casa la tanto attesa statuetta, non sono mancate le attenzioni dei fotografi, che hanno immortalato i baci della coppia. I due raramente si fanno immortalare insieme e sono rari gli eventi pubblici a cui presenziano in coppia: la prima apparizione ufficiale insieme è stata proprio ai Golden Globes dello scorso anno, dove Chalamet e Jenner avevano stupito tutti confermando la loro relazione. Il primo scatto dei due, però, risale al settembre 2023, durante il concerto di Beyoncé quando erano stati fotografati mentre si abbracciavano. Per questo ritorno di coppia ai Golden Globes, Kylie Jenner ha stupito tutti con un abito vintage già indossato da una celebre attrice.

Kylie Jenner ai Golden Globes con l'abito di Elizabeth Hurley

Per la premiazione dei Golden Globes 2025, Kylie Jenner punta su un abito che ha fatto la storia dei red carpet nella award season, ovvero il periodo che va dai Golden Globes agli Oscar. Jenner infatti ha indossato un abito vintage Atelier Versace in cotta di maglia dall'effetto argentato e tempestato di ricami e perline.

Kylie Jenner in Atelier Versace vintage

L'abito, che lasciava la schiena scoperta e metteva in risalto il décolléte, era stato indossato da Elizabeth Hurley in occasione del Council of Fashion Designers of America nel 1999, a cui aveva partecipato insieme all'allora compagno Hugh Grant: il modello aveva fatto scalpore ed era rimasto negli annali dei red carpet.

Elizabeth Hurley nel 1999

La scelta è curiosa perché, stando a quanto hanno riportato dagli esperti di moda, anche l'abito nero in pizzo firmato Hanae Mori indossato da Kylie Jenner lo scorso anno era ispirato a un look di Elizabeth Hurley. A quanto pare l'attrice è una vera e propria fonte di ispirazione per l'influencer e imprenditrice beauty.

L'abito di Kylie Jenner ai Golden Globes

Timothée Chalamet, invece, ha sfoggiato un look super cool, con una cravatta sfoggiata come fosse una sciarpa abbinata a un completo di Haider Ackermann per Tom Ford: Ackermann da anni collabora con Chalamet ma questo è un debutto per lui visto che si tratta del primo red carpet da quando il designer è diventato Direttore Creativo della Maison.

La coppia ai Golden Globes 2025