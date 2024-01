Kylie Jenner con Timothée Chalamet ai Golden Globe 2024: il debutto di coppia è con l’abito trasparente Timothée Chalamet e Kylie Jenner hanno debuttato ufficialmente in pubblico dopo che ormai da mesi si stava parlando della loro relazione. Lo hanno fatto ai Golden Globe 2024, dove l’imprenditrice è apparsa elegante e sensuale in un lungo abito di pizzo trasparente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Questa notte è andata in scena l'81esima edizione dei Golden Globe Awards, evento attesissimo nel mondo dello spettacolo che quest'anno ha visto il trionfo dei film cult Oppenheimer di Christopher Nolan e Poor Things di Yorgos Lanthimos. Il red carpet allestito al Beverly Hilton Hotel, in California, è stato letteralmente invaso dalle star e tutte ne hanno approfittato per sfidarsi a colpi di stile tra tacchi alti, scollature vertiginose e dettagli originali. Il dettaglio che non è passato inosservato? Sebbene non siano mancati i look dark, hanno spopolato i colori vitaminici e brillanti. La cerimonia, inoltre, si è trasformata in una sorta di "primo appuntamento" e il motivo è molto semplice: Timothée Chalamet e Kylie Jenner hanno fatto ufficialmente il loro debutto di coppia di fronte i riflettori.

Il debutto di coppia di Kylie Jenner e Timothée Chalamet

Era da mesi che si parlava della storia d'amore tra Timothée Chalamet e Kylie Jenner ma è stato nelle ultime ore che la coppia ha debuttato ufficialmente in pubblico. Fino a ieri i due avevano conquistato le prime pagine dei giornali solo con scatti paparazzati e indiscrezioni originali, ai Golden Globe 2024 hanno finalmente deciso di scambiarsi coccole e tenerezze a favore di camera, soddisfacendo le curiosità dei fan più accaniti. Per loro non c'è stato nessun red carpet di coppia, l'attore (candidato con il film Wonka) ha preferito sfilare "in solitaria" in un elegante completo dark con giacca scintillante di Celine. La fidanzata imprenditrice lo ha raggiunto nel backstage, sedendosi al suo fianco in sala durante la cerimonia e lasciandosi immortalare mentre lo bacia con dolcezza.

L'abito di pizzo trasparente di Kylie Jenner

Consapevole del fatto che Timothée viene considerato non solo uno degli astri nascenti del cinema ma anche un'icona fashion a livello internazionale, Kylie Jenner non ha rinunciato al glamour per il primo evento ufficiale in coppia con lui. Niente capi couture o "rubati" alle collezioni non ancora sul mercato, l'imprenditrice ha puntato sul vintage, mixando alla perfezione eleganza e sensualità. Ha indossato un lungo abito d'archivio di Hanae Mori, un modello dark a sirena con maxi scollatura sulla schiena, drappeggi coprenti sul seno e sulla gonna e del pizzo ricamato e trasparente che ha messo in risalto la silhouette a clessidra. Scarpe Jimmy Choo, capelli raccolti e make-up appena accennato: Kylie Jenner non è mai stata tanto raggiante.

