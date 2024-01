Kylie Jenner con i capelli rosa: il drastico cambio look nasconde un dettaglio “nostalgico” Kylie Jenner ha cambiato drasticamente look: a pochi giorni dal debutto ufficiale con Timothée Chalamet, ha detto addio alla chioma scura che sfoggiava da tempo. Ora ha i capelli rosa e la cosa che in pochi sanno è che la trasformazione nasconde un dettaglio “nostalgico”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Il 2024 di Kylie Jenner è cominciato all'insegna dell'amore: dopo che da mesi si era parlato della sua presunta relazione con Timothée Chalamet (che avrebbe addirittura partecipato al party natalizio di casa Kardashian), ai recenti Golden Globe l'imprenditrice è finalmente uscita "allo scoperto" e ha debuttato a un evento pubblico e glamour accanto all'attore. I due, super fashion in total black tra scintillii e trasparenze, sono apparsi uniti e affiatati, tanto da non aver potuto fare a meno di scambiarsi coccole e tenerezze di fronte le telecamere. Ora Kylie ha dato ancora una volta modo di finire al centro dell'attenzione dei media ma in questa occasione il nuovo fidanzato non c'entra nulla: la sorellina di Kim ha sorpreso tutti con un cambio look drastico e "nostalgico".

Il nuovo look di Kylie Jenner

Dimenticate i lunghi e fluenti capelli neri di Kylie Jenner, nelle ultime ore l'imprenditrice ha fatto visita al parrucchiere per un cambio look drastico ed estremo. Era da tempo che non stravolgeva la sua immagine e, fatta eccezione per alcuni servizi fotografici realizzati con le extension o con una parrucca cortissima con la frangia, ormai da anni era fedele alla chioma naturale, scura e media. Ora, che sia perché voleva celebrare l'amore con Timothée Chalamet con un colpo di testa o perché semplicemente intendeva rinnovarsi, ma la cosa certa è che ha tinto i capelli di rosa, per la precisione con un'adorabile nuance bubble-gum. Sebbene abbia lasciato le sopracciglia scure, il colore le sta splendidamente, illuminandole il viso con un tocco di originalità.

Kylie Jenner con i capelli rosa

È partita una nuova "King Kylie era"?

Il debutto social con i capelli rosa ha sorpreso non poco i fan, visto che Kylie Jenner si è scattata dei selfie in auto a "opera" già finita. Nella didascalia ha scritto "Ciao, vi ricordate di me?", sottintendendo un dettaglio nostalgico nascosto nel nuovo look.

Kylie Jenner con la chioma buccle-gum

Di cosa si tratta? Non è la prima volta che l'imprenditrice sfoggia i capelli total pink, lo aveva già fatto spesso in passato e non ha potuto fare a meno di ricordarlo ai followers con le sue parole. Non sorprende, dunque, che in molti abbiano parlato di una nuova "King Kylie Era", tornando indietro nel tempo al periodo che va dal 2014 al 2016 quando l'imprenditrice ha modellato la pop culture con la sua estetica e la sua attitude.

I nuovi capelli rosa di Kylie Jenner