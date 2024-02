Kylie Jenner con i capelli corti: il taglio è come quello della madre Kris Kylie Jenner ha mostrato su Instagram il nuovo taglio di capelli. Il bixie cut, il nuovo look ispirato alla madre Kris Jenner, è stato molto apprezzato sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Kylie Jenner ha detto addio ai suoi lunghi capelli corvini. Dopo tutto il clamore intorno al debutto di coppia con Timothée Chalamet, la minore delle sorelle Kardashian ha cambiato di nuovo look. Non si tratta del primo cambio di hairstyle dell'anno: Jenner, all'inizio di gennaio, aveva tinto i suoi capelli di rosa, sorprendendo tutti i fan. Ora l'influencer taglia la lunga chioma nera optando per un bixie cut, noto anche come momager cut, nome ispirato alla madre Kris Jenner.

Il bixie cut è la tendenza hair dell'inverno 2024

Ciuffi spettinati e capelli appena sotto l'orecchio: Kylie Jenner sfoggia un taglio dal sapore quasi anni Novanta, ispirandosi a quello della madre Kris. La momager (parola frutto dell'unione tra "mom" e "manager") delle sorelle Kardashian è nota da più di dieci anni per il suo taglio corto. Il presunto "omaggio" al look della madre è stato sottolineato da Kylie nella descrizione del post social, scrivendo: "Kris Jenner sta tremando".

Il taglio di Kris Jenner, e quello attuale di Kylie, viene definito bixie cut, ossia una via di mezzo tra un pixie e un bob, diventato celebre negli anni Novanta perché sfoggiato dalle attrici Meg Ryan e Winona Ryder, tra le altre. Tuttavia, questo look un po' sbarazzino e genderless sta conquistando anche le star di oggi, tornando di tendenza anche nell'inverno 2024.

Recentemente, il bixie cut capelli è stato riproposto anche da celebreties note per il loro stile sempre impeccabile, tra cui Emily Ratajkowski, Florence Pugh e Lea Seydoux. Come mostrato sul suo profilo Instagram, il taglio corto di Kylie Jenner doveva essere solamente un parrucca, visto che l'imprenditrice e influencer è tornata a postare regolarmente pubblicità dei suoi cosmetici con i lunghi capelli corvini.

