Kylie Jenner come una sirena a Parigi (ma con l'hair look ha "imitato" Kim Kardashian) Kylie Jenner è tra le grandi protagoniste della Paris Fashion Week dedicata all'Haute Couture. Nelle ultime ore ha partecipato alla sfilata di Maison Margiela, approfittandone per trasformarsi in una sirena in carne e ossa.

A cura di Valeria Paglionico

La Paris Fashion Week dedicata all'Haute Couture ha attirato l'attenzione di moltissime star di fama internazionale, da Jennifer Lopez a Charlotte Casiraghi, fino ad arrivare a Deva Cassel, tanto che i front-row delle sfilate si sono trasformati in veri e propri red carpet. Kylie Jenner è stata tra le grandi protagoniste degli show P/E 2024 che si sono tenuti negli ultimi giorni, basti pensare al fatto che ha assistito allo spettacolo di Valentino con la figlia Stormi (con tanto di look dark mini-me). Nelle ultime ore è tornata ad apparire in pubblico e ha proposto un nuovo outfit all'insegna del glamour: ecco l'abito e l'acconciatura che l'hanno resa una vera e propria sirena.

Il look di paillettes silver di Kylie Jenner

Kylie Jenner ha partecipato alla sfilata di Maison Margiela che si è tenuta ieri sera a Parigi durante la Fashhion Week dedicata all'Alta Moda. Per l'occasione si è trasformata in una sirena in carne e ossa con un look scintillante realizzato su misura per lei da John Galliano, il direttore creativo della griffe. Lo stilista ha confezionato un lungo tubino tempestato di paillettes total silver, un modello dalla silhouette fasciante con le maniche corte, la scollatura tonda e la gonna dai dettagli trasparenti sugli orli. A completare il tutto non sono mancati i tacchi alti, per la precisione un paio di pumps total white, e dei guanti da diva in tinta ma in tulle trasparente.

Kylie Jenner in Maison Margiela by John Galliano

Kylie Jenner e l'omaggio alla sorella Kim Kardashian

Nei look di Kylie Jenner nulla viene lasciato al caso, anzi, ogni singolo dettaglio è curato in modo maniacale, così da poter tranquillamente essere trasformato in un trend da seguire. A completare il suo outfit total silver è stato un hair look "a tema" sirena: l'imprenditrice ha lasciato i capelli sciolti e lisci, arricchendoli con un adorabile effetto bagnato.

I capelli effetto bagnato di Kylie Jenner

La cosa che in pochi ricordano è che la prima a sfoggiare un'acconciatura simile a un evento di gala era stata sua sorella Kim Kardashian, che al Met Gala del 2029 impose la moda della chioma "wet style" a livello internazionale. Ora Kylie l'ha imitata, rendendole omaggio con un tocco incredibilmente glamour. L'effetto bagnato tornerà in voga grazie a lei?

Kim Kardashian al Met Gala 2019 con i wet hair