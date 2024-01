Deva Cassel alle sfilate di Parigi cambia look: allo show di Dior con la frangia a tendina Deva Cassel ha preso parte alla sfilata Haute Couture di Dior. Tra i tanti ospiti, la modella italiana figlia di Monica Bellucci ha incantato con il suo look e il suo hairstyle. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Deva Cassel è una dea alle sfilate Haute Couture di Parigi. La modella e attrice italiana, figlia di Monica Belluci e Vincent Cassel, era presente allo show di Dior al Musée Rodin e il suo look e hairstyle non sono passati inosservati. Da sempre abituata a giocare con le acconciature con i look più stravaganti ed elaborati, per questa occasione punta su uno stile decisamente quite luxury.

Il nuovo hairstyle di Deva Cassel

L'eleganza chic di Deva Cassel sembra ispirarsi ai look sobri di Monica Bellucci. Dopo il taglio mannish per un servizio fotografico e una serie di acconciature colorate, la modella italiana debutta con uno chignon spettinato alle sfilate di Parigi. L'hairlook con la frangia a tendina di Cassel è una delle tendenze di questo inverno 2024 e la giovane attrice lo indossa con classe. I due lunghi ciuffi, rimasti liberi dallo chignon castano, creano l'effetto "a tendina": questo cambio di look della 19enne le conferisce un aspetto più adulto, incorniciando il volto. Si tratta di una tendenza molto amata dalle star: da Kate Middleton a Elisabetta Canalis, sono molte le celebrities che hanno cambiato taglio di capelli optando per la frangia.

Deva Cassel in Dior

Il look di Deva Cassel da Dior

Oltre all'hairstyle, anche il look di Deva Cassel non è passato inosservato. La modella indossa un trench come fosse un abito, arricciando le maniche e completando il look con un paio di stivali neri. L'oufit, quasi da Bond Girl, è perfetto per la sua silhouette slanciata. Il modello è un Gabardine in cotone incrociato e fa parte della collezione Autunno/Inverno 2023-2024 della Maison diretta da Maria Grazia Chiuri: sul sito del brand è in vendita a 3.600 euro. Cassel sceglie anche una delle it-bag di Dior, la Saddle a tracolla, sempre di colore nero, en pendant con le scarpe. Questa borsa viene venduta sul sito web d Dior a 3800 euro.

La sfilata Haute Couture di Dior

La collezione Haute Couture Primavera/Estate 2024 di Dior è un inno alle creazioni di Monsieur Christian Dior. Il fondatore della Maison viene omaggiato da Maria Grazia Chiuri che reinterpreta una delle sue creazioni simbolo, La Cigale. Creato nel 1952, l'abito rivoluziona i canoni degli abiti tradizionali femminili con il suo bustino stretto: un vestito da giorno versatile e sinonimo dell'eleganza della Couture. L'abito originale è attualmente esposto al Metropolitam Museum di New York. Con questo modello in mente, Chiuri propone 23 abiti che ne rievocano le linee e i tessuti: un abito color vinaccia è la riedizione perfetta de La Cigale. Tra una schiera di abiti beige, non mancano i punti di luce con abiti da sera blu navy, giallo crema e bordeaux.