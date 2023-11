Tagli capelli medi 2023-24: 5 tendenze per l’autunno inverno a cui ispirarsi I tagli medi non passano mai di moda: ecco le tendenze a cui ispirarsi per l’autunno inverno 2023 2024.

A cura di Giusy Dente

Chioma corta o lunga? Per le eterne indecise, per coloro che non hanno le idee chiare o non hanno il coraggio di osare troppo in un senso o nell'altro, la soluzione sempre valida è quella del taglio medio. Le tendenze capelli per l'autunno inverno 2023-2024 comprendono, come sempre, anche i tagli medi, perché sono il giusto compromesso tra le due misure. Questa versione coniuga eleganza e praticità, è comoda e sempre di tendenza. Il must have della stagione è il long bob, ormai una soluzione intramontabile amata da tutti, perfetta sia per chi ha i capelli ricci che per chi li ha lisci. Si può personalizzare con la frangia o con i ciuffi.

Il long bob è il must have per chi ama i tagli medi

Il primo esempio di taglio medio che viene in mente è sicuramente il long bob, che si è imposto come soluzione di tendenza adatta a tutti. Tante celebrity sono fan di questo taglio che arriva alle spalle e lo hanno scelto anche stravolgendo la loro immagine. Basti pensare a Michelle Hunziker, che ci ha dato un taglio dopo anni di chioma lunga e non ha alcuna intenzione di tornare indietro. Il long bob è perfetto su ogni tipologia di capello ed è tutt'altro che noioso!

Jennifer Lopez col long bob liscio

Si può personalizzare con diversi effetti finali: più voluminoso o più sbarazzino, liscio e sfilato oppure mosso, con frangetta o con ciuffi laterali, magari con riga laterale o asimmetrico (più lungo avanti e più corto dietro). Le possibilità sono tante. Il long bob si presta a ogni tipo di riccio, dai boccoli stretti al mosso: si può modulare l'effetto utilizzando prodotti volumizzanti o specifici per modellare i boccoli. Ma è perfetto anche per le lisce, soprattutto coloro che hanno i capelli sottili e che puntano proprio a un maggiore volume.

Il long bob mosso di Michelle Hunziker

Il taglio medio scalato e sfilato

Il taglio medio scalato e sfilato è un'alternativa sbarazzina e d'impatto, che dona movimento alla chioma e la rende visivamente accattivante. Giocando con le lunghezze e con i volumi (ma anche con sfumature di colore strategiche) si possono valorizzare i lineamenti del volto. Aggiungendo una frangia, per esempio, si addolciscono i lineamenti: in particolare la baby bang (quindi la frangia cortissima) sta bene soprattutto a chi ha la fronte piccola e il viso rotondo.

Instagram @salvofiletti_hairdesigner

Il taglio scalato e sfilato è perfetto per chi ha capelli lisci e fini, perché può dare loro più dinamismo ed evita che la chioma si appesantisca. Sui capelli mossi, li valorizza ancora di più, perché ne accentua il già presente movimento. Il taglio asimmetrico è perfetto per chi ha i lineamenti del viso regolari, mentre bisogna prestare i giusti accorgimenti in caso di viso particolarmente allungato o con lineamenti pronunciati.

Instagram @davinesofficial

Il taglio per chi ha i capelli ricci

Le chiome ricce sono tutte diverse una dall'altra: dai boccoli stretti ai capelli leggermente ondulati, sicuramente tutti cercano volume e definizione. Chi ha i capelli mossi vuole scongiurare l'effetto crespo e quindi avere sempre le ciocche in ordine e vuole evitare l'appiattimento alle radici. Questo fenomeno si verifica soprattutto quando la chioma è molto lunga. Ecco perché un taglio medio può essere la soluzione ideale per essere impeccabili. Il curly long bob è perfetto per esaltare le chiome ribelli.

Curly long bob, Instagram @compagniadellabellezza

Il taglio medio con frangetta

C'è chi la ama e chi la odia: la frangetta! Sicuramente è un trend intramontabile e si adatta particolarmente bene proprio ai tagli medi, sia nella versione piena e voluminosa che nella variante mini. Impreziosire un taglio medio con la frangia significa dare un tocco magnetico allo sguardo. È l'opzione perfetta per alleggerire i lineamenti molto definiti e spigolosi, ma è la scelta ideale anche per allungare un viso di forma tondeggiante.

Instagram @compagniadellabellezza

Ciuffi e pettinature anni '80

Un taglio medio che sia riscuotendo successo a distanza di tempo è il mullet, tornato prepotentemente alla ribalta. Questa acconciatura era molto in voga negli anni Ottanta: ha una forma particolare, con capelli corti ai lati e sulla fronte, ma lasciati lunghi sul collo. Si presta particolarmente ai capelli liscissimi e in ordine. Per chi invece è fan della chioma "disordinata" il ciuffo è un'alternativa sempre valida. Che sia ad altezza fronte o lungo, è perfetto soprattutto abbinato a tagli scalati, ma è un trucchetto molto valido per chi ha esigenza di allungare un po' il viso.