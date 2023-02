Michelle Hunziker taglia i capelli in vista del ritorno in tv: “L’ho fatto di nuovo” Ebbene sì, lo ha fatto di nuovo! Michelle Hunziker è tornata dalla hair stylist di fiducia Alessia Solidani per accorciare la chioma e modellare il long bob.

A cura di Giusy Dente

Michelle Hunziker e Alessia Solidani

Michelle Hunziker ha stupito i fan con un nuovo cambio look. La conduttrice ha portato per anni i capelli lunghi: la prima drastica trasformazione è arrivata del tutto a sorpresa nell'estate 2021, quando "ci ha dato un taglio". Alla vigilia del ritorno in tv con All Together Now, si è affidata alla sua hairstylist di fiducia per sfoggiare un'acconciatura nuova. Da allora è rimasta fedelissima al bob, uno stravolgimento netto che però ha conquistato immediatamente i fan.

Michelle Hunziker cambia look

Michelle Hunziker lo ha fatto ancora

Da diverso tempo Michelle Hunziker è fedelissima alla sua acconciatura nuova: dopo ben 25 anni ha tagliato i capelli in modo netto, a vantaggio di un caschetto asimmetrico molto sbarazzino, che rende perfettamente giustizia ai suoi lineamenti e alla sua personalità. La conduttrice probabilmente si sente perfettamente se stessa e a proprio agio con questo hair style, difatti appena ha visto che la chioma cominciava ad allungarsi è tornata dalla sua hairstylist di fiducia per dare una spuntatina.

Il risultato finale

Da anni la 46enne si rivolge ad Alessia Solidani, parrucchiera romana molto nota nell'ambiente televisivo, che cura i look delle grandi occasioni anche di altre celebrities: è molto amica di Ilary Blasi, per esempio, ma figurano tra i suoi clienti fissi anche Stefania Orlando, Sabrina Ferilli, Eleonora Pedron.

Il caschetto di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker è tornata nel salone di Alessia Solidani per modellare al meglio la sua acconciatura. In vista c'è un appuntamento importante a cui si sta preparando sotto ogni aspetto, look compreso. Presto la conduttrice sarà nuovamente in tv con Michelle Impossible, il suo "one woman show" di Canale 5. Da diversi giorni porta con sé fan e follower alle riunioni di scaletta, dietro le quinte, in sala prove.

Michelle Hunziker e Alessia Solidani

Ora ha voluto condividere con loro anche l'acconciatura che le vedremo sfoggiare sul palco. Ha aggiustato il long bob, perfezionandolo nelle lunghezze e nei volumi, lasciandolo ovviamente nel biondo che tanto ama. Il risultato è impeccabile e sembra che abbia soddisfatto moltissimo sia Michelle Hunziker che Alessia Solidani. Ora non resta che aspettare il grande giorno del debutto su Canale 5!