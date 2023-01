Michelle Hunziker pronta per tornare in tv: in tuta e tacchi si prepara a Michelle Impossible Michelle Hunziker è pronta per tornare in tv con Michelle Impossible, il suo “one woman show” di Canale 5. Come si sta preparando? Lo ha mostrato sui social.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker si è presa una momentanea pausa dalla tv italiana: è da mesi che non la si vede sul piccolo schermo, anche se sui social continua a essere super attiva tra nuovi progetti lavorativi, ospitate in programmi tedeschi e dolci momenti casalinghi. Sarà perché si è voluta godere al massimo la gravidanza della figlia Aurora Ramazzotti (e la conseguente futura vita da nonna) o perché semplicemente si aveva intenzione di prepararsi al meglio per il gran ritorno sul palco, ma la cosa certa è che solo di recente ha annunciato che prossimamente tornerà in onda con Michelle Impossible, il "one woman show" di Canale 5 che lo scorso anno ha spopolato.

Michelle Hunziker alle prese con le prove di ballo

L'avevamo lasciata in smoking alla sua spettacolare festa per i 46 anni, oggi ritroviamo Michelle Hunziker alle prese con il lavoro. Da qualche giorno ha annunciato che presto tornerà in tv con la seconda edizione di Michelle Impossible e sui social ha dato una piccola anticipazione del programma con alcune immagini realizzate nel backstage. La presentatrice di origini svizzere ha documentato le prove dei balletti in cui si lancerà sul palco, mostrandosi in compagnia del corpo di ballo che la accompagnerà in questa nuova esperienza. Camminate da diva, sorriso smagliante stampato sulle labbra e grinta da vendere: Michelle è prontissima per dare il via a questa avventura.

Michelle Hunziker si prepara a Michelle Impossible

Il look comodo e glam di Michelle Hunziker

Il dettaglio che non è passato inosservato? Michelle Hunziker si è mostrata in una versione davvero insolita durante le prove. Ha puntato sulla comodità con una tuta marrone caratterizzata da felpa e pantaloni coordinati ma la cosa particolare è che ha completato il tutto con un paio di sandali col tacco a spillo (indossati con i calzettoni di lana per non soffrire il freddo). La conduttrice, inoltre, ha legato i capelli in un intricato raccolto intrecciato, dando prova di essere sempre capace di rinnovarsi quando si parla di hair look. In quanti non vedono l'ora di vederla ancora una volta in tv in prima serata?

