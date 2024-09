video suggerito

Michelle Hunziker torna ad allenarsi: il completino da palestra da avere è quello con la gonna Michelle Hunziker è tornata ad allenarsi dopo le vacanze e la cosa particolare è che lo ha fatto con un completino anti-convenzionale. Per lei niente leggings e shorts, ha preferito crop top e gonna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker ha ripreso la sua normale routine quotidiana dopo aver trascorso gli ultimi mesi in vacanza tra acque cristalline della Sardegna, trekking ad alta quota sulle Dolomiti e gite in barca al largo della Riviera Romagnola. Ora le ferie sono terminate e per lei è arrivato il momento di tornare ad allenarsi, così da apparire in forma impeccabile durante i prossimi impegni televisivi. Sui social non ha potuto fare a meno di documentare il rientro il palestra con foto e video ma il dettaglio che in molti hanno notato è che ha sfoggiato un insolito look sporty: niente shorts o leggings, si è data al body building con la gonna.

L'allenamento post-vacanze di Michelle Hunziker

L'avevamo lasciata col body nude durante i primi momenti trascorsi nella sua casa milanese dopo le vacanze, ora ritroviamo Michelle Hunziker in palestra alle prese con un allenamento super intenso. Si è affidata al personal trainer Paolo Zotta, che ha pensato per lei a un workout perfetto per riprendere l'attività fisica dopo l'estate. Piegamenti col bilanciere, push up, squat ed esercizi per braccia e spalle: al motto di "Sta soffrendo" l'allenatore ha immortalato la conduttrice in alcune Stories social, dando prova del fatto che per avere il suo stesso corpo tonico è necessario fare non poca fatica. Certo, considerando il fatto che si dedica allo sport regolarmente per tutto l'anno, questi esercizi non risultano eccessivi per la sua fisicità, ma è chiaro che sono decisamente "a prova di sudore" anche per i più allenati.

Michelle Hunziker a fine allenamento

Michelle Hunziker in palestra con la gonna

Il dettaglio che non è passato inosservato agli appassionati di moda che sognano di essere originali anche in palestra è stato il look sporty non convenzionale di Michelle Hunziker. La conduttrice ha detto no alle tute oversize, ai leggings fascianti e agli shorts a vita alta, ha preferito un completino con la gonna. Si tratta di un coordinato total white caratterizzato da un crop top scollato e con le spalline sottili abbinato a una gonnellina corta con degli spacchi laterali in stile tenniscore. Come ha fatto ad allenarsi senza "dare scandalo"? Il capo ha un "trucco": nasconde dei pantaloncini incorporati che permettono di darsi a piegamenti e squat senza lasciare l'intimo in vista. In quante andranno alla ricerca di un look simile per andare in palestra con stile?

Il completino da palestra con la gonna